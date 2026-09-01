Dehşete düşüren iddialar! Muhittin Böcek’ten fuhuş rezaleti

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fuhuş soruşturmasında, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında dikkat çeken iddiaların dosyaya girdiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, 11 genç kadının işe alınma vaadiyle Muhittin Böcek ile birlikte olmaya yönlendirildiği, bu kadınların önemli bir bölümünün ise daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi ve belediye iştiraklerinde işe alındığının belirlendiği öne sürüldü.

İDDİALAR ÇOK VAHİM

Soruşturma dosyasında Böcek hakkında yalnızca işe alım vaadiyle kadınların yönlendirilmesine ilişkin değil, grup hâlinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olunduğuna yönelik ağır iddiaların da yer aldığı öğrenildi.

Dosyada, bu iddialara ilişkin çok sayıda mağdur beyanının bulunduğu belirtildi.

Söz konusu beyan ve iddiaların Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.