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Spor Süper Lig'de 8 gollük mücadele! Rizespor, iki farklı geriye düştü maçta Ankaragücü'nü 5-3 mağlup etti
Spor

Süper Lig'de 8 gollük mücadele! Rizespor, iki farklı geriye düştü maçta Ankaragücü'nü 5-3 mağlup etti

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, iki farklı geriye düştüğü karşılaşmada Ankaragücü'nü 5-3 mağlup etti. 2'si penaltı olmak üzere rakip ağları 3 kez sarsan Loic Remy, Rizespor'a galibiyeti getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:47:00 -
Süper Lig'de 8 gollük mücadele! Rizespor, iki farklı geriye düştü maçta Ankaragücü'nü 5-3 mağlup etti

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Ankaragücü ile kozlarını paylaştı.

Rakibini 5-3 mağlup etmeyi başaran Rize ekibinde Loic Remy, ikinci yarıda attığı 3 golle galibiyeti gerien isim oldu. Karadeniz ekibinin diğer golleri ise Fernando ve Boldrin'den geldi. Yakaladığı iki farklı üstünlüğü koruyamayan Ankaragücü'nün gollerini ise 6 ve 16. dakikada Joseph Paintsil ile 43. dakikada Torgeir Börven kaydetti.

Öte yandan Başkent ekibinde Alper Potuk, 45. dakikada ikici sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Siftah yaptı

Bu sonucun ardından ligdeki ilk galibiyetini alan Çaykur Rizespor, puanını 5'e çıkardı. Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

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