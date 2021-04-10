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Spor Süper Lig'de 2 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Spor

Süper Lig'de 2 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 16:03:00 -
Süper Lig'de 2 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Test sonucunda 2 futbolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır." denildi.

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