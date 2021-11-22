Süper Lig puan durumu | Süper Lig güncel puan durumu 13.hafta sonuçları
Süper Lig puan | Süper Lig’de 13.hafta sona erdi. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?
Süper Lig’de 13.hafta pazartesi akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Sporseverler alınan sonuçları araştırmaya başladı.
Süper Lig puan durumu | Süper Lig güncel puan durumu 13.hafta sonuçları
Süper Lig’de puan durumu Trabzonspor-Gaziantep FK ve Kayserispor-Göztepe maçlarının ardından güncellenecek.