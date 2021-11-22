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Spor Süper Lig puan durumu | Süper Lig güncel puan durumu 13.hafta sonuçları
Spor

Süper Lig puan durumu | Süper Lig güncel puan durumu 13.hafta sonuçları

Süper Lig puan | Süper Lig’de 13.hafta sona erdi. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?

Yeniakit Publisher
2021-11-22 21:18:00 -
Süper Lig puan durumu | Süper Lig güncel puan durumu 13.hafta sonuçları

Süper Lig’de 13.hafta pazartesi akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Sporseverler alınan sonuçları araştırmaya başladı.

Süper Lig puan durumu | Süper Lig güncel puan durumu 13.hafta sonuçları

Süper Lig’de puan durumu Trabzonspor-Gaziantep FK ve Kayserispor-Göztepe maçlarının ardından güncellenecek.

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