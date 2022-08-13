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Spor Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig haftanın sonuçları
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig haftanın sonuçları

Süper Lig’de 2.hafta 12 Ağustos Cuma günü oynanan Trabzonspor-Hatayspor maçıyla başladı. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumun araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim? Hangi takımlar 2’de 2 yaptı?

Yeniakit Publisher
2022-08-13 00:09:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig haftanın sonuçları

Süper Lig’de 2.hafta heyecanı başladı. Futbolseverler ise hem haftanın programını hem de alınan sonuçları araştırıyor. Peki, Süper Lig’de kim lider?

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig haftanın sonuçları

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor:               1-0

13 Ağustos Cumartesi:

19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor

21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor

21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor

14 Ağustos Pazar:

19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor

19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü

21.45 Alanyaspor-Beşiktaş

15 Ağustos Pazartesi

19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir

21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe

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