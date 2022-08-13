Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig haftanın sonuçları
Süper Lig’de 2.hafta 12 Ağustos Cuma günü oynanan Trabzonspor-Hatayspor maçıyla başladı. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumun araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim? Hangi takımlar 2’de 2 yaptı?
Süper Lig’de 2.hafta heyecanı başladı. Futbolseverler ise hem haftanın programını hem de alınan sonuçları araştırıyor. Peki, Süper Lig’de kim lider?
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig haftanın sonuçları
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 1-0
13 Ağustos Cumartesi:
19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor
21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor
21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor
14 Ağustos Pazar:
19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor
19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü
21.45 Alanyaspor-Beşiktaş
15 Ağustos Pazartesi
19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir
21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe