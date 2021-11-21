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Spor Süper Lig puan durumu | Galatasaray puan durumu | Fenerbahçe'nin kaç puanı var
Spor

Süper Lig puan durumu | Galatasaray puan durumu | Fenerbahçe'nin kaç puanı var

Güncel puan durumu | Süper Lig'de 13.hafta heyecanı yaşanıyor. Pazar gecesinin kapanışında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Futbolseverler 13.haftada oynanan maçlar ve sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de liderin kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2021-11-21 20:19:00 -
Süper Lig puan durumu | Galatasaray puan durumu | Fenerbahçe'nin kaç puanı var

Süper Lig’in 13.haftasında heyecan devam ediyor. Futbolseverler ise alınan sonuçları araştırıyor. İşte, haftanın sonuçları

Süper Lig puan durumu | Galatasaray puan durumu | Fenerbahçe'nin kaç puanı var

Derbinin ardından puan durumu güncellenecektir.

Atakaş Hatayspor- Antalyaspor: 3-1

GZT Giresunspor-Yeni Malatyaspor:        1-0

Medipol Başakşehir FK- Sivasspor:           2-1

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 2-0

Kasımpaşa-Fatih Karagümrük:   1-3

Konyaspor-Çaykur Rizespor:       3-0

Altay-Adana Demirspor:               1-3

Galatasaray-Fenerbahçe

22 Kasım Pazartesi

20:00 Trabzonspor-Gaziantep FK

20:00 Kayserispor-Göztepe

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