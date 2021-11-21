Süper Lig puan durumu | Galatasaray puan durumu | Fenerbahçe'nin kaç puanı var
Güncel puan durumu | Süper Lig'de 13.hafta heyecanı yaşanıyor. Pazar gecesinin kapanışında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Futbolseverler 13.haftada oynanan maçlar ve sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de liderin kaç puanı var?
Süper Lig’in 13.haftasında heyecan devam ediyor. Futbolseverler ise alınan sonuçları araştırıyor. İşte, haftanın sonuçları
Süper Lig puan durumu | Galatasaray puan durumu | Fenerbahçe'nin kaç puanı var
Derbinin ardından puan durumu güncellenecektir.
Atakaş Hatayspor- Antalyaspor: 3-1
GZT Giresunspor-Yeni Malatyaspor: 1-0
Medipol Başakşehir FK- Sivasspor: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 2-0
Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: 1-3
Konyaspor-Çaykur Rizespor: 3-0
Altay-Adana Demirspor: 1-3
Galatasaray-Fenerbahçe
22 Kasım Pazartesi
20:00 Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00 Kayserispor-Göztepe