  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig günün maçları | Süper Lig güncel puan durumu
Spor

Süper Lig günün maçları | Süper Lig güncel puan durumu

Süper Lig 32. Hafta | Milli aranın ardından Süper Lig’de heyecan başlıyor. Sporseverler haftanın maçlarını, puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bugün hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 09:27:03 - 2021-04-03 09:27:03
Süper Lig günün maçları | Süper Lig güncel puan durumu

Süper Lig’de 32. Hafta 3 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, Süper Lig’de 32.hafta programı nasıl?

Süper Lig 32.hafta

3 Nisan Cumartesi

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)

4 Nisan Pazar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

5 Nisan Pazartesi

19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)

Süper Lig puan durumu

 

Alex de Souza hangi kulüple anlaştı?
Alex de Souza hangi kulüple anlaştı?

Spor

Alex de Souza hangi kulüple anlaştı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek
Gündem

Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek

Rus uzman Nikolay Kostikin, ABD’li general Ben Hodges’in, Türkiye dahil Karadeniz ülkelerinin Rusya’ya karşı birleşmesi gerektiği yönündeki ..
Esnaf ziyaretinde Akşener'e büyük şok!
Siyaset

Esnaf ziyaretinde Akşener'e büyük şok!

Konya'da esnaf ziyaretinde bulunan Meral Akşener'e HDP tepkisi geldi. Bir esnaf, HDP'nin CHP ile yapılan ittifakta artık gizli olmadığını be..
'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten ifadesi alındı! Yılmaz Özdil, kendini böyle savunmaya çalıştı
Gündem

'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten ifadesi alındı! Yılmaz Özdil, kendini böyle savunmaya çalıştı

Sözcü'de kopyala yapıştır yapan Yılmaz Özdil, 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçundan ifade verdi. Özdil, kendini "Atatürkçüler Atatürk’e h..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay