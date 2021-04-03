Süper Lig günün maçları | Süper Lig güncel puan durumu
Süper Lig 32. Hafta | Milli aranın ardından Süper Lig’de heyecan başlıyor. Sporseverler haftanın maçlarını, puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bugün hangi maçlar var?
Süper Lig’de 32. Hafta 3 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, Süper Lig’de 32.hafta programı nasıl?
Süper Lig 32.hafta
3 Nisan Cumartesi
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)
4 Nisan Pazar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
5 Nisan Pazartesi
19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)
Süper Lig puan durumu