Süper Lig ekibinden şaşırtan karar! Yollar ayrıldı...
Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut'la yollar ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut'la yollar ayrıldı.
Son dönemde istediği sonuçları alamayan Konyaspor, flaş bir karar aldı. Anadolu ekibi, teknik direktör İlhan Palut ile yolları ayırma kararı aldı.
Yeşil beyazlı takım, İlhan Palut ile 4 maçtır kazanamıyordu. Ligde bu sezon 6 galibiyet alan Konyaspor 27 puanla 7. sırada yer alıyor.
İlhan Palut, 2021'den bu yana Konyaspor'un başındaydı.