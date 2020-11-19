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Spor Süper Lig ekibinde koronavirüs vakası artıyor! Korkutan haber geldi
Spor

Süper Lig ekibinde koronavirüs vakası artıyor! Korkutan haber geldi

Konyaspor'da 2 futbolcunun daha koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 14:38:00 -
Süper Lig ekibinde koronavirüs vakası artıyor! Korkutan haber geldi

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kasımpaşa ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artıyor.

Koronavirüse yakalanan oyunculardan Ömer Ali Şahiner ile Ahmet Çalık iyileşirken, bu kez de milli takım maçları için ülkelerine giden kaleci Sehic ve sağ kanat oyuncusu Shengelia'nın koronavirüse yakalanması şokunu yaşıyor. İki oyuncunun tedavilerinin ülkelerinde devam ettiği belirtilirken, Ömer Ali Şahiner ve Ahmet Çalık'ın da bu hafta forma giyip, giyemeyeceğinin netlik kazanmadığı öğrenildi.

Öte yandan sakat oyuncularla da mücadele eden yeşil beyazlı ekipte Eduok, Anicic ve Volkan'ın sakatlıkları sürüyor.

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