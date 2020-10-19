Süper Lig ekibi BB Erzurumspor duyurdu: Başkan Hüseyin Üneş'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
BB Erzurumspor, kulüp başkanı Hüseyin Üneş'in yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Başkanımız Hüseyin Üneş'in Covid 19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerlemekte ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.