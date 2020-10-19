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Spor Süper Lig ekibi BB Erzurumspor duyurdu: Başkan Hüseyin Üneş'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Spor

Süper Lig ekibi BB Erzurumspor duyurdu: Başkan Hüseyin Üneş'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 18:53:00 -
Süper Lig ekibi BB Erzurumspor duyurdu: Başkan Hüseyin Üneş'in koronavirüs testi pozitif çıktı

BB Erzurumspor, kulüp başkanı Hüseyin Üneş'in yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Başkanımız Hüseyin Üneş'in Covid 19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerlemekte ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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