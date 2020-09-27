Süper Lig bu haftanın maç sonuçları puan durumu
Süper Lig maç sonuçları ve puan durumu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Süper Lig'in 3. haftasında heyecan dorukta. Sezona iyi başlayan Karagümrük, geçtiğimiz sezonun şampiyona Başakşehir’i 2-0 yendi. Süper Lig üçüncü hafta sonuçları ve puan durumu ise şöyle:
Süper Lig’de üçüncü hafta maç sonuçları ve puan durumu araştırılıyor. 25 Eylül Cuma günü oynanan Karagümrük - Başakşehir maçının galibi Karagümrük oldu. Geçtiğimiz sezonun şampiyonası Başakşehir’i 2-0 yenen Karagümrük 7 puanla birinci sırada yer alırken, listenin ikinci sırasında yer alan Hatayspor da Kasımpaşa’yı 1-0 yendi. Süper Lig puan durumu listesine bakıldığında 4 puanla 7. Sırada yer alan Trabzonspor, evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi ve böylelikli bu sezon ilk galibiyetini almış oldu. Hes Kablo Kayserispor kendi evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 3-1 yendi. Böylelikle Kayserispor’unu puan durumuna bakacak olursak 3, Erzurumspor’un ise 6 puanı mevcut. Göztepe-Gaziantep maçı sonucu ise 2-2.
Süper Lig bu haftanın maçları
Süper Lig bu puan durumu