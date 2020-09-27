Süper Lig bu haftanın maç sonuçları puan durumu

Süper Lig’de üçüncü hafta maç sonuçları ve puan durumu araştırılıyor. 25 Eylül Cuma günü oynanan Karagümrük - Başakşehir maçının galibi Karagümrük oldu. Geçtiğimiz sezonun şampiyonası Başakşehir’i 2-0 yenen Karagümrük 7 puanla birinci sırada yer alırken, listenin ikinci sırasında yer alan Hatayspor da Kasımpaşa’yı 1-0 yendi. Süper Lig puan durumu listesine bakıldığında 4 puanla 7. Sırada yer alan Trabzonspor, evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi ve böylelikli bu sezon ilk galibiyetini almış oldu. Hes Kablo Kayserispor kendi evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 3-1 yendi. Böylelikle Kayserispor’unu puan durumuna bakacak olursak 3, Erzurumspor’un ise 6 puanı mevcut. Göztepe-Gaziantep maçı sonucu ise 2-2.

Süper Lig bu haftanın maçları

Süper Lig bu puan durumu