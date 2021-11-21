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Spor Süper Lig 14.hafta | Süper Lig’de gelecek hafta hangi maçlar var?
Spor

Süper Lig 14.hafta | Süper Lig’de gelecek hafta hangi maçlar var?

Süper Lig’de 13.hafta pazartesi akşamı oynanacak maçlarla noktalanacak. Futbolseverler gelecek haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, Süer Lig’de 14.hafta ne zaman başlayacak? Süper Lig 14.hafta maçları | Süper Lig gelecek haftanın programı

Yeniakit Publisher
2021-11-21 22:49:00 -
Süper Lig 14.hafta | Süper Lig’de gelecek hafta hangi maçlar var?

Süper Lig’de 13.hafta maçları pazartesi akşamı oynanacak maçlarla noktalanacak. Sporseverler şimdide 14.hafta maçlarını araştırmaya başladı. Peki, 14.hafta programı belli mi?

Süper Lig 14.hafta | Süper Lig’de gelecek hafta hangi maçlar var?

26 Kasım Cuma

20:00 Adana Demirspor-Kasımpaşa

20:00 Medipol Başakşehir-Altay

27 Kasım Cumartesi

13:30 Fraport Tav Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

16:00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor

19:00 Beşiktaş-GZT Giresunspor

28 Kasım Pazar

13:30 Gaziantep Futbol Kulübüİ-İttifak Holding Konyaspor

16:00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor

16:00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor

19:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray

29 Kasım Pazartesi

20:00 Göztepe-Fenerbahçe

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