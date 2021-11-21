Süper Lig 14.hafta | Süper Lig’de gelecek hafta hangi maçlar var?
Süper Lig’de 13.hafta pazartesi akşamı oynanacak maçlarla noktalanacak. Futbolseverler gelecek haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, Süer Lig’de 14.hafta ne zaman başlayacak? Süper Lig 14.hafta maçları | Süper Lig gelecek haftanın programı
Süper Lig’de 13.hafta maçları pazartesi akşamı oynanacak maçlarla noktalanacak. Sporseverler şimdide 14.hafta maçlarını araştırmaya başladı. Peki, 14.hafta programı belli mi?
Süper Lig 14.hafta | Süper Lig’de gelecek hafta hangi maçlar var?
26 Kasım Cuma
20:00 Adana Demirspor-Kasımpaşa
20:00 Medipol Başakşehir-Altay
27 Kasım Cumartesi
13:30 Fraport Tav Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor
16:00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor
19:00 Beşiktaş-GZT Giresunspor
28 Kasım Pazar
13:30 Gaziantep Futbol Kulübüİ-İttifak Holding Konyaspor
16:00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor
16:00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor
19:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray
29 Kasım Pazartesi
20:00 Göztepe-Fenerbahçe