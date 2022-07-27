Süper Kupa finalinde Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını, karşılaşmanın hakeminin kim olduğunu araştırıyor.

Süper Kupa maçının hakemi kim? Trabzonspor-Sivasspor maçı ne zaman?

Süper Kupa finalinde Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. 30 Temmuz Cumartesi günü oynanacak mücadele 20.45'te başlayacak. Maç ATV ekranlarından naklen yayımlanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabakada Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.