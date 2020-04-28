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Aktüel

Sungurlu’da polis ve bekçinin zorlu ’Korona’ mesaisi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde koronavirüs (Covid-19) kapsamında alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor.

2020-04-28 16:34:07 -
Sungurlu’da polis ve bekçinin zorlu ’Korona’ mesaisi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde koronavirüs (Covid-19) kapsamında alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor.


Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm ekiplerimiz sahada görevlerini büyük bir özenle yerine getiriyor. Tedbirler kapsamında kolluk birimlerimiz ve belediyemiz tarafından sık sık anonslar geçiliyor" denildi.



’Vatandaşa sosyal mesafe uyarısı’


Sungurlu’da, polis ekipleri banka önlerinde sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyararak, sıraya girmelerini sağladı.


Sungurlu’da, banka şubesine işlem yaptırmak için gelenler, zaman zaman kuyruk oluşturdu. İşlem için bekleyenler sırayla içeri alınırken, sosyal mesafenin ihlal edildiğini gören polis ekipleri anonslar ile uyarılarda bulundu. Vatandaşların uyarıya uymaması üzerine polis ekipleri, banka önlerinde sosyal mesafelerini ayarlayarak, sıraya girmelerini sağladı.

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