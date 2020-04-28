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Aktüel

Sungurlu’da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Sungurlu Belediyesi Koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı yerleri dezenfekte etmeye devam ediyor.

2020-04-28 16:42:19 -
Sungurlu’da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Sungurlu Belediyesi Koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı yerleri dezenfekte etmeye devam ediyor.


Sungurlu Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, ”Koronavirüs salgını ile mücadelemiz kapsamında ilçemizde vatandaşlarımızın yoğun kullandığı kurum ve kuruluşlar da dezenfektan çalışmalarımız devam ediyor. Belirli periyotlarla yaptığımız dezenfekte çalışmamızın yanı sıra sokaklarda ve caddelerde de yıkama ve ilaçlama çalışmalarımız sürüyor. Paniğe kapılmadan riski en aza indirgemek adına ekiplerimiz sürekli teyakkuzda olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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