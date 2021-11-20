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Spor Sumudica yerden yere vurdu: Oyuncu yok
Spor

Sumudica yerden yere vurdu: Oyuncu yok

Süper Lig 'in 13. haftasında Giresunspor'a kaybeden Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Marius Sumudica'dan takıma ve hakeme sert eleştiriler geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 20:23:00 -
Sumudica yerden yere vurdu: Oyuncu yok

 Süper Lig 'in 13'üncü haftasında Giresunspor'a 1-0 kaybeden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica maçın ardından oyuncularının sakatlıklarından yakındı.

Rumen hoca şunları dile getirdi:

“Bugün Giresunspor'un kalemizde gol yapmak için çok büyük şansları olmadı, bizim de kötü bir şansımız vardı. İlk 11'imizde Tetteh yoktu sakat, Ndong yok. İki oyuncumuzu da kaybettik biri ısınmada biri de maç başladıktan sonra maçın ikinci yarısında. Tabii Süper Lig'de ilk maçını oynayan Philip Gameli'yi sahaya atmak zorunda kaldım. Yedek kulübesine baktığımda da çok fazla çözüm üretecek futbolcum yok, çözüm üretecek futbolcu göremiyorum. Bir tane de topumuz gol oldu, ama bir sorum var, özellikle son 3-4 maçtır hakemin hiç Malatyaspor ile ilgili VAR'a gittiğini görmüyorum. Evet Giresunspor'un bugün bir pozisyonu var o da penaltıydı. Bunu tartışmayacağım. Bugün bir elle temas vardı, Kubilay'ın iki pozisyonu vardı temas oldu ama hiç VAR'dan incelenmedi pozisyonlar, bir hoca için böyle çok zor tabi"

"Takımın yarısını kaybettim, yarısı sakat. Tabii hafta içinde de gelip oyuncularım antrenmanın çok şiddetli olduğunu söylediler, bizim için çok zor oluyor dediler çünkü hazırlık sezonunda, sezon başında çok iyi hazırlanmadıklarını söylediler. Benden önce çalışmışlar için de bu bir saldırı niteliği değil, bir şey söylemek istemiyorum, beni yanlış anlamalarını istemiyorum. Şimdi önümüzdeki antrenmanlarda daha fazla oyuncu kaybetmekten korkuyorum.”

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