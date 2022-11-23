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Yerel Sultangazi'de silahlı kavga!
Yerel

Sultangazi'de silahlı kavga!

Sultangazi’de sokak üzerinde bulunan 5 kişilik arkadaş grubu arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 16:16:00 -
Sultangazi'de silahlı kavga!

Olay, bugün saat 11.45 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde konuşmaya başlayan 5 kişilik arkadaş grubu arasında bir süre sonra sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri belindeki silahı çıkartarak tartıştığı arkadaşına doğru silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu yaralanan şahıs ise olay yerinden kaçmaya başladı. Şüpheli ile şahıs arasından kısa süreli yaşanan kovalamaca sonrası elinde silah bulunan şüpheli daha sonra geri dönerek kaçmaya başladı.

Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayı evinin penceresinden şahit olan İrem Şafak, “Ben evde otururken dışarıdan sesler geldi. Sonra camdan baktım, 2-3 tane adam vardı. Silah sesi duydum annem içeri gir dedi sonra polisler geldi. Kim olduklarını görmedim direkt kaçtılar” dedi.

Olayın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Cüneyt Sel; “Çalıştığımız esnada sadece silah sesi duyduk, içeride müşterilerimiz vardı. Müşterilerimizin çıkıp olaya seslendiğini duyduk. Araçla gelmişler galiba tam olarak bilmiyoruz. Gençlerin arasında tartışma çıkmış, tam ayrıntısını bilmiyorum. Daha sonra ambulans ve polis ekipleri geldi, incelemelerde bulundu. Şahıs duyduğum kadarıyla ayağından vurulmuş” şeklinde konuştu.

Polis ekiplerin yaptıkları incelemeler sonrası olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahısları yakalamak için çevrede operasyon başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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