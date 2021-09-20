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Gündem Sultangazi'de durdurulan minibüs şoke etti
Gündem

Sultangazi'de durdurulan minibüs şoke etti

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sivil zabıta ekiplerinin durdurduğu minibüsteki göçmenleri taşıyan sürücü, "Sınırı geçememişlerdi, bizi aradılar. Kendilerini geri getirmek için kişi başı 150 TL'ye anlaştık" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 16:48:00 -
Sultangazi'de durdurulan minibüs şoke etti

Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı sivil zabıta ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Araç içerisinden Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen çıktı.

Sınırdan geçemeyince planları tutmadı

Zabıta ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçak göçmenlerin Yunanistan'a geçmek için Sultangazi'den Edirne'ye gittikleri, sınırı geçemeyince de anlaştıkları minibüs sürücüsü tarafından ilçeye geri getirildikleri öğrenildi.

"Geri getirmek için 150 lira aldık"

Minibüs sürücüsü, kaçak göçmenleri geri getirmek için kişi başı 150 TL'ye anlaştığını belirterek "Sınırı geçememişlerdi. Bizi aradılar. Kendilerini Sultangazi'ye geri getirmek için anlaştık." dedi.

Gözaltına alındılar

Polis tarafından gözaltına alınan minibüs sürücüsü ve 19 kaçak göçmen, polis merkezine götürüldü.

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