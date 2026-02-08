  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Fenomen" maskeli ahlaksızlık! Zehir taciri ve ahlak düşmanı fenomenler tutuklandı! CHP Sultandağı İlçe Başkanı’ndan vatandaşa hakaret Sosyal medya üzerinden böyle tehdit etti Tarihi duyurdular! Netanyahu ile Trump buluşacak Görüşmeler sürüyor! ABD-Grönland hattında kritik süreç Siyonizm’in hizmetkarları Umman Denizi'nde buluştu: Uçak gemisinde şer ittifakı AK Parti'den "Deprem turisti" Özgür Özel'e tokat gibi cevap Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: Sorunlar aynı Trabzonspor’a deplasmanda saldırı! ‘Can güvenliğimiz tehdit altında’ Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı Bitcoin'de Epstein depremi: Trump döneminin tüm kazanımları silindi
Gündem Sultan Abdülhamid İran’a neden saldırmıştı?
Gündem

Sultan Abdülhamid İran’a neden saldırmıştı?

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Sultan Abdülhamid İran’a neden saldırmıştı?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı, Tarihçi Mustafa Armağan'ın, "Sultan Abdülhamid İran’a neden saldırmıştı?" başlıklı yazısı...

Önümüzdeki 10 Şubat günü vefatının 108. yılında minnet ve rahmetle yâd edeceğimiz Sultan Abdülhamid’in dönemi, Osmanlı Devleti açısından bir onarım ve ihya hamlesini temsil eder. Meşrutiyet döneminde yaşanan ‘93 Harbi’ndeki toprak kayıplarını telafi etmek ve mümkün olduğu kadar devleti harbe sokmadan, sulh içinde yaşatıp bu arada eğitim, ulaşım ve kalkınmaya ve nüfusun artmasına çalışmak: Bütün bunlar Osmanlı’nın istikbale daha zinde bir güç olarak hazırlanacağı atlama tahtası vazifesi görecekti. 

 

Pek bilinmez ama Sultan 2. Abdülhamid, yarı Rus ve İngiliz işgali altında bulunan İran topraklarına bir sınır ötesi operasyona girişmiş ve askerlerimize Doğu’ya doğru yürüyüş emrini vermişti. Bu pek az bilinen bahis hakkında önemli bir makale yazmış olan Büyükelçi Sinan Kuneralp bu hadiseyi, Almanların meşhur Doğu’ya Yürüyüşü’ne (Drang Nach Osten) benzetmiştir. (Bkz. Sinan Kuneralp, “The Ottoman Drang Nach Osten: The Turco Persian border problem in Azerbaican, 1905-1912”, Editör: Sinan Kuneralp, Studies on Ottoman Diplomatic History IV, İstanbul 1990, The Isis Press, s. 71-76.)

 

Şimdi bu olaya daha yakından bakalım.

İran sınırında bir hesabımız yarım kalmıştı. 1736 yılında Avşar boyundan Nadir Şah’ın başında bulunduğu İran’la imzalamak zorunda kaldığımız antlaşma olsun, 1823 tarihli Erzurum Antlaşması olsun göstermiştir ki, her iki taraf da 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması’nda belirlenen hudutlardan ileri gidemiyordu. 

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Trump’ın şirazesi yine kaydı: İran’a önce zeytin dalı uzattı, sonra tehdit etti
Trump’ın şirazesi yine kaydı: İran’a önce zeytin dalı uzattı, sonra tehdit etti

Dünya

Trump’ın şirazesi yine kaydı: İran’a önce zeytin dalı uzattı, sonra tehdit etti

İran Dışişleri Bakanı resmen açıkladı: Eğer ABD bize saldırırsa...!
İran Dışişleri Bakanı resmen açıkladı: Eğer ABD bize saldırırsa...!

Dünya

İran Dışişleri Bakanı resmen açıkladı: Eğer ABD bize saldırırsa...!

İran’dan ABD’ye ‘üs’ tehdidi: Bize saldırırsanız bölgeyi yakarız
İran’dan ABD’ye ‘üs’ tehdidi: Bize saldırırsanız bölgeyi yakarız

Dünya

İran’dan ABD’ye ‘üs’ tehdidi: Bize saldırırsanız bölgeyi yakarız

İran'da terör örgütü PJAK'a operasyon
İran'da terör örgütü PJAK'a operasyon

Dünya

İran'da terör örgütü PJAK'a operasyon

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23