Galata'da akılalmaz 'vegan' baskını! Balıkçının emeğini denize döküp bir de tehdit etti

Akşam saatlerinde rızkı için olta sallayan bir vatandaşın yanına yaklaşan kadın, kovanın içinde bulunan yaklaşık 2,5 kilo balığı hiç düşünmeden denize döktü. Neye uğradığını şaşıran balıkçıya bir de hakaretler yağdıran kadın, sergilediği tutarsız tavırlarla çevredeki vatandaşların tepkisini topladı.

"Ben veganım çünkü vejetaryenim" saçmalığı

Kovadaki balıkları denize boşaltırken "Hayvanları yemeyin, alternatif üretin" diye bağıran kadının, kendisini savunmaya çalışırken kurduğu "Ben veganım çünkü vejetaryenim" cümlesi sosyal medyada dalga konusu oldu. Emeği gasbedilen balıkçının şaşkın bakışları arasında "Bir daha tut, abi sana bir koyarım... Tuttuğun balıklar senin değil" diyerek tehditler savuran kadın, hem terminoloji bilgisizliği hem de saldırgan tavrıyla pes dedirtti. Çevredeki vatandaşlar, başkasının mülkiyetine ve emeğine yönelik bu saygısızca saldırıyı cep telefonlarıyla kaydederken; olay yerine gelenlerin müdahalesiyle uzaklaştırılan kadının, "doğa sevgisi" adı altında sergilediği bu magandalık vicdanları yaraladı.