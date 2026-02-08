  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Seyfullah Maden
İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn!.. Edebiyat dünyasının naif kalemlerinden Bülent Akyürek vefat etti.

40 yılı aşkın yazarlık kariyerine çok sayıda kitap sığdıran, Türk edebiyatının maneviyatı bütün kalemlerinden biri olan, naif duruşuyla saygın bir yer edinen yazar Bülent Akyürek vefat etti.

Dik duruşu ve özgün eserleriyle tanınan, son olarak "Satılık Adam" kitabıyla isminden söz ettiren, Yeni Şafak Gazetesi’nin de eski yazarı olan Bülent Akyürek'in vefatı büyük üzüntüye neden oldu.

Hayatı boyunca karşılaştığı zorlukları edebi bir direnişe dönüştüren usta kalem, bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü biliniyordu.

Akit Medya Grubu olarak Bülent Akyürek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

