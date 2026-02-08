  • İSTANBUL
Gündem Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar
Gündem

Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Küresel sermayenin pedofili baronu Jeffrey Epstein'in kirli defterleri açıldıkça, Batı’nın "dokunulamaz" denilen zenginlerinin iğrenç yüzü bir bir ortaya dökülüyor! Dünyanın en güçlü isimlerinin adının karıştığı #EpsteinFiles dosyasından sızan görüntüler, insanlığın nasıl bir ahlaki çöküşle karşı karşıya olduğunu kanıtlar nitelikte. Küresel sapkınlık ağının merkezinde yer alan bu figürlerin, savunmasız çocuklara yönelik sergilediği iddia edilen kan donduran tavırlar, vicdanları ayağa kaldırdı.

Dosyalarda yer alan sarsıcı iddialara göre, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın etrafında gözleri kapalı küçük kızların bulunduğu sahneler ve teknoloji devi Elon Musk’ın bir küçük kızı zorla kolundan çekerek götürdüğüne dair korkunç görüntüler, küresel hegemonyanın perde arkasındaki karanlığı simgeliyor.

Paranın ve gücün verdiği sarhoşlukla kendilerini her türlü hukuktan üstün gören bu isimlerin, çocuk istismarı gibi aşağılık bir suçun öznesi olarak anılması, Batı’nın "özgürlük" masallarının aslında ne kadar büyük bir yalandan ibaret olduğunu bir kez daha gösterdi.

 

Adalet bu baronlara uğramayacak mı? Dokunulamazların saltanatı sarsılıyor!

Milyarlarca dolara hükmeden bu "siyah güneşler", sahip oldukları medya gücü ve siyasi nüfuz sayesinde haklarındaki ağır suçlamaları sümen altı etmeye çalışsa da, hakikatler artık gizlenemiyor.

Epstein’in adasında kurulan o iğrenç tezgahın parçası olanların, masum yavruların ahı altında kalacağı gün yaklaşıyor. Dünya halkları, dokunulamaz sanılan bu zengin baronların gerçek adaletin önüne çıkarılmasını beklerken; yaşananlar, modern dünyanın merkezindeki derin ahlaksızlığın ve çocuk ticaretinin ne denli organize bir şekilde yürütüldüğünü açıkça belgeledi.

