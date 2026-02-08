Terör elebaşında büyük çöküş: Hayalleri çöp oldu! ABD silah verdi, ama masada kazık attı

Suriye sahasındaki hızlı değişim, terör örgütü PKK/YPG’yi varoluşsal bir krize sürükledi. ABD’nin askeri aparat olarak kullandığı örgüt, Washington’dan beklediği siyasi tanınma desteğini alamayınca Şam yönetimine teslim olmak zorunda kaldı. Yakın çevresinden sızan bilgilere göre, örgütün ele başı Mazlum Abdi, alınan çekilme kararları ve ordulaşma sürecinin ardından ağır bir depresyon yaşıyor. Terörist başının, "seçeneksiz kaldık" itirafı, bölgedeki terör koridoru planlarının tamamen çöktüğünü tescilledi.

Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi'nin yakın çevresi, ABD'den aldığı askeri desteğin siyasi karşılık bulmamasıyla köşeye sıkıştığını ve Suriye'deki son gelişmelerinin ardından yıkıldığı aktarıldı.

Şam yönetimi ile PKK/YPG'nin uzantısı SDG, ateşkes ve askeri idari yapıların kademeli entegrasyonunu öngören kapsamlı bir mutabakata vardı. Mutabakata göre, YPG'liler Suriye ordusuna entegre edileceği belirtildi.

SEÇENEKLERİ TÜKENDİ

Akşam Gazetesi’nde yer alan habere göre, The National'a konuşan elebaşı Mazlum Abdi'nin bir akrabası, YPG terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin son gelişmeler karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ve psikolojik olarak çöktüğünü dile getirdi. Akrabasının ifadelerine göre, "Mazlum Abdi'nin hayalleri bitti. Seçeneği kalmadı. Yıkılmış durumda." Aynı kaynak, terörist başı Abdi'nin artık örgütün ve kendisinin "daha büyük bir projenin kurbanı" haline geldiğini kabul ettiğini aktardı. Abdi'nin, sahadaki dengelerin değişmesiyle birlikte uzun süredir izlenen stratejinin çöktüğünü yakın çevresine açıkça ifade ettiği kaydedildi.

ABD'YE KIRGINLIK YAŞIYOR

İddiaya göre elebaşı Abdi, ABD'den uzun süre aldığı askeri desteğin, beklediği gibi siyasi bir karşılığa dönüşmemesini en büyük sorun olarak görüyor. Yakın çevresine, sahada verilen desteğin masada korunmadığını ve bu nedenle manevra alanının tamamen daraldığını söylediği aktarılıyor. Bu durumun, Abdi açısından ciddi bir hayal kırıklığı yaşandığı kaydedildi.

ÇEKİLME KARARINI BARZANİ İLE ALDI

Akrabasının aktardığına göre elebaşı Abdi, Suriye ordusunun ilerleyişine direnmemeye yönelik kararını tek başına almadı. Bu kritik adımı atmadan önce Mesud Barzani'ye danıştığı ifade edildi. Son haftalarda yaşanan askeri ve siyasi gelişmelerin ardından örgütün kontrol ettiği alanların büyük bölümünden çekilmesi, Abdi'nin içinde bulunduğu çıkmazı daha da görünür kıldı. Yakın çevresine göre, gelinen noktada Abdi hem kişisel olarak hem de örgüt açısından ağır bir yenilgi psikolojisi yaşıyor ve bunun "geri dönülmesi zor bir kırılma" olduğu belirtildi.