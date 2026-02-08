  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bitcoin'de Epstein depremi: Trump döneminin tüm kazanımları silindi İstanbul'da sıcak saatler! Çatışma çıktı, yaralılar var Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku Epstein Bataklığında Korkunç İtiraflar! ‘Babam ve arkadaşları özel bölgelerime vuruyorlar’ Başkan Erdoğan duyurdu: Önemli kararlar aldık İBB kreşinde çocuk istismarı iddiaları! Yeni görüntüler ortaya çıktı Ülkenin lideri az önce açıkladı: Füze ve İHA'larla yoğun hava saldırısına uğradık Gök Vatan’a imza atan adam! Özdemir Bayraktar belgeseli: Erdoğan’ın o fotoğrafındaki ayrıntı FETÖ’den Hakan Fidan’a operasyon! Hafızalardan kazınmayan ihanetin 14. Yılı Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu
Gündem CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: “Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın”
Gündem

CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: “Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Her fırsatta İslam’ın kutsallarına dil uzatan, mukaddesatımıza saldırıda sınır tanımayan CHP zihniyeti, bir kez daha kendini gösterdi. Kuşadası’nın CHP’li Belediye Başkanı Ömer Günel, bir meclis üyesine ait alkollü mekanın açılışında, kutsal ifadeleri içki masalarına meze yaptı.

Her fırsatta İslam’ın kutsallarına dil uzatan, mukaddesatımıza saldırıda sınır tanımayan CHP zihniyeti, bu kez de Aydın Kuşadası’nda sergilediği "trajikomik" bir tiyatro ile gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Kuşadası’nın CHP’li Belediye Başkanı Ömer Günel, bir meclis üyesine ait alkollü mekanın açılışında, müminlerin dualarında kullandığı kutsal ifadeleri içki masalarına meze yaptı. "Kandaki alkol seviyesi artacak" diyerek alkolizme methiyeler dizen Günel’in, bu rezaleti "Allah utandırmasın" sözüyle noktalaması, "Bu neyin kafası?" dedirterek büyük bir infiale yol açtı.


İşletmeciliğini Kuşadası’nın tanınmış isimlerinden ve aynı zamanda CHP’li Belediye Meclis Üyesi Tibet Özer’in yaptığı mekânın açılışına Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı.

 

GÜNEL'İN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Yerel basında çıkan haberlere göre, açılışta konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in, işletmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede kullandığı bazı ifadeler sosyal medyada geniş yankı buldu.
Günel konuşmasında, AVM içerisinde yeni işletmelerin açılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, “Belli ki müdavimi olacağız, belli ki kandaki alkol seviyesi artacak. Allah utandırmasın” ifadelerini kullandı.


Bu sözler, özellikle sosyal medya platformlarında farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar ifadeleri esprili bir dil olarak değerlendirirken, bazı kesimler ise kamusal bir görevde bulunan bir ismin bu tür söylemlerinin uygun olup olmadığını tartışmaya açtı.

CHP’li Belediye’nin ihmali Fatma Nine’yi sakat bıraktı: Altyapıya ayrılmayan bütçenin bedelini vatandaş ödedi
CHP’li Belediye’nin ihmali Fatma Nine’yi sakat bıraktı: Altyapıya ayrılmayan bütçenin bedelini vatandaş ödedi

Gündem

CHP’li Belediye’nin ihmali Fatma Nine’yi sakat bıraktı: Altyapıya ayrılmayan bütçenin bedelini vatandaş ödedi

CHP diktası Ümraniye’de hortladı! Önce 10 Kasım’da çakar skandalı sonra kumpas
CHP diktası Ümraniye’de hortladı! Önce 10 Kasım’da çakar skandalı sonra kumpas

Gündem

CHP diktası Ümraniye’de hortladı! Önce 10 Kasım’da çakar skandalı sonra kumpas

100 yıldır değişmeyen zihniyet! Sosyetik CHP’den dar gelirlilere büyük ayıp
100 yıldır değişmeyen zihniyet! Sosyetik CHP’den dar gelirlilere büyük ayıp

Gündem

100 yıldır değişmeyen zihniyet! Sosyetik CHP’den dar gelirlilere büyük ayıp

Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu
Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu

Gündem

Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu

CHP Sultandağı İlçe Başkanı’ndan vatandaşa hakaret Sosyal medya üzerinden böyle tehdit etti
CHP Sultandağı İlçe Başkanı’ndan vatandaşa hakaret Sosyal medya üzerinden böyle tehdit etti

Gündem

CHP Sultandağı İlçe Başkanı’ndan vatandaşa hakaret Sosyal medya üzerinden böyle tehdit etti

CHP’de fuhuş patladı! Kadının beyanı lafta kaldı
CHP’de fuhuş patladı! Kadının beyanı lafta kaldı

Gündem

CHP’de fuhuş patladı! Kadının beyanı lafta kaldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cem

Keklik kaymakam da oradaymış.

Vahap

Bu CHP nin Anadolu islaöı dediği bu olsa gerek,Nasiıl bir İslamsa.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23