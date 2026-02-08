CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: “Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın”

Her fırsatta İslam’ın kutsallarına dil uzatan, mukaddesatımıza saldırıda sınır tanımayan CHP zihniyeti, bu kez de Aydın Kuşadası’nda sergilediği "trajikomik" bir tiyatro ile gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Kuşadası’nın CHP’li Belediye Başkanı Ömer Günel, bir meclis üyesine ait alkollü mekanın açılışında, müminlerin dualarında kullandığı kutsal ifadeleri içki masalarına meze yaptı. "Kandaki alkol seviyesi artacak" diyerek alkolizme methiyeler dizen Günel’in, bu rezaleti "Allah utandırmasın" sözüyle noktalaması, "Bu neyin kafası?" dedirterek büyük bir infiale yol açtı.



İşletmeciliğini Kuşadası’nın tanınmış isimlerinden ve aynı zamanda CHP’li Belediye Meclis Üyesi Tibet Özer’in yaptığı mekânın açılışına Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı.

GÜNEL'İN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Yerel basında çıkan haberlere göre, açılışta konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in, işletmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede kullandığı bazı ifadeler sosyal medyada geniş yankı buldu.

Günel konuşmasında, AVM içerisinde yeni işletmelerin açılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, “Belli ki müdavimi olacağız, belli ki kandaki alkol seviyesi artacak. Allah utandırmasın” ifadelerini kullandı.



Bu sözler, özellikle sosyal medya platformlarında farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar ifadeleri esprili bir dil olarak değerlendirirken, bazı kesimler ise kamusal bir görevde bulunan bir ismin bu tür söylemlerinin uygun olup olmadığını tartışmaya açtı.