Silahlanma var ama hedef barış: Miçotakis'ten dengeli 'komşu' diplomasisi!
Dünya

Silahlanma var ama hedef barış: Miçotakis’ten dengeli ‘komşu’ diplomasisi!

Haber Merkezi
Giriş Tarihi:
Silahlanma var ama hedef barış: Miçotakis’ten dengeli ‘komşu’ diplomasisi!

Ankara ile Atina arasında 11 Şubat’ta gerçekleşecek kritik zirve öncesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’ten ezber bozan açıklamalar geldi. Türk-Yunan ilişkilerinin geçmişe oranla çok daha stabil olduğunu vurgulayan Miçotakis, "Erdoğan ile tecrübeli liderleriz, yan yana yaşamaya mecburuz" diyerek gerginlikten kaçınma sinyali verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ABD basınına verdiği röportajda Türkiye ile ilişkilere dair pozitif bir perspektif sundu. Gerginliklerin yerini "öngörülebilir" bir diplomasiye bırakması gerektiğini ifade eden Miçotakis, mülteci krizinden turizme kadar birçok alanda Ankara ile iş birliğinin hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Ankara ile Atina arasında 11 Şubat'ta yapılacak kritik zirve öncesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten 'istikrar' mesajı geldi. Amerikan Foreign Policy dergisine konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, şunları söyledi:

İLETİŞİM KANALLARIMIZ AÇIK

"Türk-Yunan ilişkileri 4-5 yıl önce, bugünkünden çok daha karmaşıktı. Ben ve Başkan Erdoğan tecrübeli liderleriz. İkimiz de bölgede zaten var olan onca soruna yenilerinin eklenmesine gerek olmadığını takdir ediyoruz. Ciddi gerginlikler yaşanması tehlikesini görmüyorum. İletişim kanallarını açık tutuyoruz. Ne zaman bir kriz olsa bunu yumuşatacak yollar olduğunu düşünüyorum."

YAN YANA YAŞAMAYA MAHKUMUZ

Türk-Yunan ilişkilerinin yeni bir istikrarsızlık kaynağı olmayacağına inanıyorum. Yan yana yaşama mahkumuz. Göç konusunda birlikte çalışıyoruz. İnsanların çaresizliğini ticaret malzemesi yapan kaçakçılara darbe indirmek istiyoruz." Yunan lider, 'sakin sular' döneminin turizm ve göç yönetimi gibi alanlarda sağladığı katkıya dikkat çekti. Atina'nın savunma gücünü artırdıklarını ancak asıl hedefin 'öngörülebilir' bir ilişki olduğunu ifade etti.

