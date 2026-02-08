  • İSTANBUL
Gündem ODTÜ kürsüsünden İslam'a aleni saldırı! Profesör kılıklı şahıs haddini aştı: 2 bin yıllık vahiyle aklınca alay etti
Gündem

ODTÜ kürsüsünden İslam'a aleni saldırı! Profesör kılıklı şahıs haddini aştı: 2 bin yıllık vahiyle aklınca alay etti

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milletin değerlerinden kopuk, Batı'nın kokuşmuş materyalist zihniyetiyle zehirlenmiş sözde bilim insanları, mukaddesatımıza dil uzatmaya devam ediyor! ODTÜ’nün imkanlarıyla sefa süren Fizik Profesörü Kerem Cankoçak, kürsüye çıkıp evrim safsatalarıyla zihinleri bulandırmaya yeltenerek, Yüce Allah’ın kelamı olan vahiyleri hedef aldı.

Evrenin yaratılışını kupkuru rakamlara indirgeyen Cankoçak, "13 milyar yıl önce yaratıldı, hiçbir müdahale yok" diyerek kainatın mutlak sahibini inkar etme cüretinde bulundu. İnsanlığı maymun soyuna bağlayan o bayatlamış evrim teorisini bilim ambalajıyla pazarlayan şahıs, hızını alamayıp 2 bin yıl önce inen ilahi vahiylerin "olmayacağının belli olduğunu" iddia ederek İslam'ın temel direklerine saldırdı.

 

Maymun masallarıyla imana savaş açtı: "Müdahale yok" hezeyanı

Ecdadımızın kanıyla sulanan bu topraklarda, devletin üniversitesini dinsizlik propagandası merkezine çeviren bu zihniyet, "Homo Sapiens" masallarıyla gençlerin ahiretini karartmaya çalışırken, aziz milletimizin sabrını bir kez daha sınadı. Bilim kisvesi altında inançlarımıza hakaret eden bu köksüz yaklaşıma karşı yetkililerin ne zaman harekete geçeceği ise merak konusu.

Yorumlar

Ömer

Cübbeliyi hatırladım , yahu niye kızıyorsunuz bu adama , pardon maymundan gelene , kendi sülalesini anlatmış ne var bunda ?

Murat Taşçı

Yazık yahu! Nokta kadar bile olmayan aklıyla evrenin yaratılışı hakkında ahkâm kesiyor. Bir de profesör ha! Devletten maaş alıyor ve bunları söylüyor. Alkışlayanlara ne demeli? Allah, ıslah etsin..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
