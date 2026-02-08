ODTÜ kürsüsünden İslam'a aleni saldırı! Profesör kılıklı şahıs haddini aştı: 2 bin yıllık vahiyle aklınca alay etti

Evrenin yaratılışını kupkuru rakamlara indirgeyen Cankoçak, "13 milyar yıl önce yaratıldı, hiçbir müdahale yok" diyerek kainatın mutlak sahibini inkar etme cüretinde bulundu. İnsanlığı maymun soyuna bağlayan o bayatlamış evrim teorisini bilim ambalajıyla pazarlayan şahıs, hızını alamayıp 2 bin yıl önce inen ilahi vahiylerin "olmayacağının belli olduğunu" iddia ederek İslam'ın temel direklerine saldırdı.

Maymun masallarıyla imana savaş açtı: "Müdahale yok" hezeyanı

Ecdadımızın kanıyla sulanan bu topraklarda, devletin üniversitesini dinsizlik propagandası merkezine çeviren bu zihniyet, "Homo Sapiens" masallarıyla gençlerin ahiretini karartmaya çalışırken, aziz milletimizin sabrını bir kez daha sınadı. Bilim kisvesi altında inançlarımıza hakaret eden bu köksüz yaklaşıma karşı yetkililerin ne zaman harekete geçeceği ise merak konusu.