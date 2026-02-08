  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ateşkes kağıt üstünde kaldı: Katil İsrail Gazze’de kan dökmeye devam ediyor TİM açıkladı! O sektörün ihracatı ocak ayında 1 milyar dolara yaklaştı Bunu yapar mı? Tümer Metin'den Trabzonspor maçı biter bitmez bomba Onuachu iddiası: Canlı yayın tuzağına dikkat: Dolandırıcıların yeni tezgahı ifşa oldu! Trabzonspor’da Paul Onuachu fırtınası: Kuzeyin kralı durdurulamıyor Hem bağırsakları hem de yağ yakımını... Metabolizmayı ateşleyen kadim içecek! Özellikle aç karnına.. Korkma Uğur Dündar burası Türkiye değil! Yüzlerce gençten sabah namazı coşkusu O rakam ortaya çıktı: Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku teklifi Polis memurunu katleden magandaların ifadesi ortaya çıktı İlişkisi olduğunu yalanlamıştı: Epstein iki ünlü ile aynı karede!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Canlı yayın tuzağına dikkat: Dolandırıcıların yeni tezgahı ifşa oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Canlı yayın tuzağına dikkat: Dolandırıcıların yeni tezgahı ifşa oldu!

Ümraniye'de antikacılık yapan Cengiz Batkitar, son dönemde antika pazarlarında ortaya çıkan yeni dolandırıcılık türüne karşı vatandaşları uyardı...

#1
Foto - Canlı yayın tuzağına dikkat: Dolandırıcıların yeni tezgahı ifşa oldu!

Pandemi süreciyle birlikte ivme kazanan sosyal medya canlı yayın satışları, dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi. Ümraniye'de uzun yıllardır antika sektöründe faaliyet gösteren Cengiz Batkitar, düzenlenen canlı yayınlara anonim bir şekilde giren dolandırıcı hesapların, müşterilere kendilerini "resmi hesap" gibi tanıtarak binlerce liralık vurgun yaptığını anlattı. Esnafın henüz listeleri hazırlamadığı saatlerde dolandırıcıların müşteriye çoktan ulaştığını söyleyen Batkitar, şahısların "indirim" veya "acil durum" diyerek hızlıca para toplayabildiğini ifade etti. Hem esnafı hem de koleksiyonerleri mağdur eden dolandırıcılık yöntemine karşı uyarılarda bulunan Batkitar; müşterilerin bu tarz bir canlı yayın alışverişinin ardından mutlaka yetkili satıcıyı araması ve teyit almadan kesinlikle ödeme yapmaması gerektiğini vurguladı.

#2
Foto - Canlı yayın tuzağına dikkat: Dolandırıcıların yeni tezgahı ifşa oldu!

"Canlı yayına giren müşterilerin iletişim numaralarının ve adreslerinin olması zorunlu" Canlı yayınlardaki mezat sürecinin işleyişine dair bilgi veren Cengiz Batkitar, dolandırıcıların yayınlarda izlediği yöntemi, "Instagram canlı yayınlarında genelde bir ürün sahneye koyuluyor ve ürünün bilgileri aktarılıyor. Müzayede şeklinde alt limit fiyat koyulabilir ya da sıfırdan açılabilir, ürün kendi değerini bulur ya da bulmaz, artık o sürecin gidişatına bağlı. O noktanın altında kalan son pay'i, yani ödemeyi veren müşteriye ürün satılmış oluyor. Tabii ki canlı yayına giren müşterilerin iletişim numaralarının ve adreslerinin de olması zorunlu; aksi takdirde pay'ler kabul görmez. Ama dolandırıcılar onlara nasıl ulaşıyorlar, bunu biz de anlamış değiliz" şeklinde anlattı.

#3
Foto - Canlı yayın tuzağına dikkat: Dolandırıcıların yeni tezgahı ifşa oldu!

"Esnaftan daha erken davranıp gecenin 4'ünde yazıyorlar" Dolandırıcıların profesyonel bir takip sistemi kurduğunu ifade eden Batkitar, müşterilerden para isteme sürecin işleyişini şu sözlerle aktardı: "Canlı yayını takip eden kötü niyetli dolandırıcılar, yayın içerisinde alınan ürünleri orada seyrederek tespit ediyor. Müşteri bir ürünü sormuşsa, sayfadan kontrol etmiş ya da müşterinin oradaki yazışmasını takip edebilmişse eğer orada o ürünün ne olduğunu buluyor. Ardından yayında kaç paraya yazıldığını ve oradaki sürecin nasıl yürüdüğünü gördüğü zaman da bu sefer ilk iş müşteriye ulaşıyor ve gece de olsa esnaftan daha önce davranıyor. Esnaf çünkü büyük ihtimalle listeleri ancak ertesi gün hazırlayıp iletebilecek; dolayısıyla o daha erken davranıyor. Ben 'Bir hastaya ön ödeme yardım yapacağız, mümkünse bir kısmını gönderin' diye gecenin 4'ünde müşteriye yazdıklarına bile şahit oldum."

#4
Foto - Canlı yayın tuzağına dikkat: Dolandırıcıların yeni tezgahı ifşa oldu!

"Dolandırıcılara 'bu yaptığınız insanlığa sığmaz' diyoruz, 'Bizimki hastalık, alıştık bırakamıyoruz' diyorlar" Sistemin büyük bir mağduriyete neden olduğunu ve dolandırıcıların bu durumu pişkinlikle karşıladığını belirten Batkitar, "Burada gerçekten 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin gibi ciddi rakamlardan söz ediyoruz. Bu da totalde baktığınız zaman büyük bir mağduriyete neden oluyor. İki taraf da para almadı, iki taraf da para vermedi ama ortada alınmamış ürünün parasını göndermesi gereken bir esnaf var; bu çok büyük bir mağduriyet. Tespit ettiğimiz bazı numaralar oluyor ve diyoruz ki mesela, 'bu yaptığınız insanlığa sığmaz.' Ve ben şuna şahit oldum, 'bizimki hastalık, alıştık bırakamıyoruz' diyorlar. Hatta dalga geçiyorlar, 'bende hazırda 100 tane daha IBAN var' diye. Kiminle nasıl muhatapsınız herkes şaşırmış durumda" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Canlı yayın tuzağına dikkat: Dolandırıcıların yeni tezgahı ifşa oldu!

"Esnafın sesini duymadan, teyit almadan ödeme yapmayın" Antika severlerin mağdur olmaması için dikkat etmesi gereken noktaları sıralayan Batkitar, müşterileri ve koleksiyonerleri şu sözlerle uyardı:

#6
Foto - Canlı yayın tuzağına dikkat: Dolandırıcıların yeni tezgahı ifşa oldu!

"Bütün meslektaşlarıma ve aynı zamanda müşterilerime de tavsiyem, mutlaka oradaki tek yetkili iletişim numarasını teyit etmek için arayın. Oradaki esnafın sesini duyun ya da ürünün resmini isteyin, mutlaka bir teyit alın. Gerekiyorsa gidin bir çayını için ve bu süreci kendisinden öğrenin, ürünü yakından görün. Mümkün mertebe emin olmadığınız, ilk defa alışveriş yapacağınız sayfalara kesinlikle hemen para gönderimi yapmayın. Hem müşteri açısından hem esnaf açısından teyit almak kesinlikle çok önemli."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!
Gündem

Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!

İstanbul’un göbeği BEBEK’te "spor salonu" maskesi altında yürütülen ahlaksızlık operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Yeşilçam filmlerinde..
Şeyh Said Hazretlerine hakaret eden Ümit Özdağ'ın cezası kesildi
Siyaset

Şeyh Said Hazretlerine hakaret eden Ümit Özdağ'ın cezası kesildi

Mossad güdümlü Zafer Partisi Genel Başkanı Japon Ümit Özdağ, Şeyh Said Hazretlerine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davad..
İstanbul'da sıcak saatler! Çatışma çıktı, yaralılar var
Gündem

İstanbul'da sıcak saatler! Çatışma çıktı, yaralılar var

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde silahlı çatışma çıktı. Meydana gelen olayda beş kişi yaralandı. Emniyet ve sağlık ekipleri olay yerine sevk..
Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı
Gündem

Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nde görevli bir albayın, NATO ve Yunan ordusuna ait gizli askeri bilgileri para karşılığında Çin’e sızdırdığı ..
Bu ihanet sözlerini kimse unutmasın! ‘Depremde Rum geldi, Yunan geldi Türk askeri gelmedi’
Siyaset

Bu ihanet sözlerini kimse unutmasın! ‘Depremde Rum geldi, Yunan geldi Türk askeri gelmedi’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremin yıldönümünde yaptığı konuşmada, “Yardıma Rum geldi, Yunan geldi Türk Askeri gelmedi” diyerek Türk Sil..
Terör elebaşında büyük çöküş: Hayalleri çöp oldu! ABD silah verdi, ama masada kazık attı
Dünya

Terör elebaşında büyük çöküş: Hayalleri çöp oldu! ABD silah verdi, ama masada kazık attı

Suriye’de kartların yeniden karılmasıyla birlikte terör örgütü PKK/YPG’nin elebaşı Mazlum Abdi’nin "özerklik" hayalleri suya düştü. ABD’den ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23