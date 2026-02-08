Canlı yayın tuzağına dikkat: Dolandırıcıların yeni tezgahı ifşa oldu!

"Dolandırıcılara 'bu yaptığınız insanlığa sığmaz' diyoruz, 'Bizimki hastalık, alıştık bırakamıyoruz' diyorlar" Sistemin büyük bir mağduriyete neden olduğunu ve dolandırıcıların bu durumu pişkinlikle karşıladığını belirten Batkitar, "Burada gerçekten 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin gibi ciddi rakamlardan söz ediyoruz. Bu da totalde baktığınız zaman büyük bir mağduriyete neden oluyor. İki taraf da para almadı, iki taraf da para vermedi ama ortada alınmamış ürünün parasını göndermesi gereken bir esnaf var; bu çok büyük bir mağduriyet. Tespit ettiğimiz bazı numaralar oluyor ve diyoruz ki mesela, 'bu yaptığınız insanlığa sığmaz.' Ve ben şuna şahit oldum, 'bizimki hastalık, alıştık bırakamıyoruz' diyorlar. Hatta dalga geçiyorlar, 'bende hazırda 100 tane daha IBAN var' diye. Kiminle nasıl muhatapsınız herkes şaşırmış durumda" ifadelerini kullandı.