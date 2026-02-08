  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sudan'da sivillere yönelik kalleş saldırı! RSF milislerinden insanlık suçu: Masumların kanı yerde kalmayacak
Dünya

Sudan'da sivillere yönelik kalleş saldırı! RSF milislerinden insanlık suçu: Masumların kanı yerde kalmayacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sudan'da sivillere yönelik kalleş saldırı! RSF milislerinden insanlık suçu: Masumların kanı yerde kalmayacak

Sudan’da barış ve huzuru hedef alan karanlık odaklar, evlerini terk etmek zorunda kalan çaresiz sivilleri en zayıf anlarında vurdu! Hızlı Destek Güçleri (RSF) adlı milis grubun, yerinden edilmiş mazlumları taşıyan bir araca düzenlediği hain saldırı, bölgedeki vahşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Sudan'da yerinden edilmiş kişileri taşıyan bir araca Hızlı Destek Güçleri (RSF) tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sivillere yönelik saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz" açıklaması yaptı.

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletinde yerinden edilmiş kişileri taşıyan bir araca Hızlı Destek Güçleri (RSF) tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Söz konusu saldırı, çatışmalarda sivillerin ve sivil altyapının korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukukun açık ve ağır ihlalini teşkil etmektedir. Sivillere yönelik saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Siviller için güvenli ve kesintisiz geçiş olanağının garanti altına alınması ile insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz" denildi. (DHA)

