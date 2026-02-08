Sudan'da sivillere yönelik kalleş saldırı! RSF milislerinden insanlık suçu: Masumların kanı yerde kalmayacak

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Sudan'da yerinden edilmiş kişileri taşıyan bir araca Hızlı Destek Güçleri (RSF) tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sivillere yönelik saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletinde yerinden edilmiş kişileri taşıyan bir araca Hızlı Destek Güçleri (RSF) tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Söz konusu saldırı, çatışmalarda sivillerin ve sivil altyapının korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukukun açık ve ağır ihlalini teşkil etmektedir. Sivillere yönelik saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Siviller için güvenli ve kesintisiz geçiş olanağının garanti altına alınması ile insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz" denildi. (DHA)