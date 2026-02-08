Büyükkılıç'ın acı günü: Kayınvalidesini toprağa verdi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın vefat eden kayınvalidesi Güler Çarman son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın 89 yaşındaki kayınvalidesi Güler Çarman hayatını kaybetti. Çarman'ın cenazesi, İsmail Yapıcı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ile Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.