Müslüman gençten kirli tezgaha tarihi ayar! Popçu görünümlü zehir tacirlerinin maskesi düştü:

Sanat adı altında kliplerine satanist sembolleri, tek göz figürlerini ve Baphomet heykellerini gizleyen sözde şarkıcıların, aslında birer "proje" olduğu gerçeği tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

Müzik dünyasındaki karanlık ellerin gençliği nasıl hedef aldığına dair şok edici görüntüler ortaya çıktı. Sözde sanatçıların kliplerinde kullandığı sübliminal mesajlar ve satanist semboller vicdanlı yürekleri ayağa kaldırdı.

Genç bir müslüman videoda yaptığı cesur açıklamalarla, popüler kültürün ardındaki kirli tezgahı gözler önüne serdi. "Uzi", "Motive", "Level C5" ve "Batuflex" gibi isimlerin kliplerinde geçen "tek göz", "baphomet" ve "maji" figürlerinin tesadüf olmadığını belirten genç, bu isimlerin ünlü yapılmadığını, birileri tarafından özel olarak "ünlü edildiğini" savundu.

İnsanları şiddete, madde kullanımına ve inançsızlığa sevk eden bu karanlık yapının, özellikle "Tanrı yok" gibi yazılarla genç dimağları zehirlediği vurgulandı. Videonun sonunda "Ben Müslüman bir gencim ve asla intihar etmem; başıma bir şey gelirse bu karanlık düzenin işidir" diyerek meydan okuyan gence sosyal medyadan destek yağdı.

Sözde sanatçı özde tetikçi: "Uzi", "Motive", "Level C5" ve "Batuflex" kıskacı

Sosyal medyada kısa sürede milyonlara ulaşan videoda, bir Müslüman genç, popüler kültürün piyonu haline getirilen isimlerin kirli maskesini indirdi. Bu isimlerin tesadüfen ünlü olmadığını, karanlık odaklar tarafından özel olarak seçilip "parlatıldığını" vurgulayan genç; kliplerde kullanılan "tek göz", "maji" ve "satanist" figürlerin genç dimağları zehirlemek için kullanılan birer silah olduğunu kanıtlarıyla sundu. Özellikle "Tanrı yok" gibi sapkın ifadelerle ve uyuşturucu güzellemeleriyle gençleri intihara, madde bağımlılığına ve manevi bir boşluğa sürükleyen bu şer odaklarına karşı sessiz kalınmaması gerektiğini hatırlattı.

"Asla intihar etmem! Başıma bir şey gelirse bu karanlık düzenin işidir"

Videonun sonunda tüm dünyaya meydan okuyan imanlı genç, şüpheli ölümlerle susturulmaya çalışılan isimleri hatırlatarak adeta vasiyet gibi bir uyarıda bulundu. "Ben Müslüman bir gencim ve inancım gereği asla intihar etmem; eğer başıma bir şey gelirse bu, kirli çamaşırlarını ortaya döktüğüm bu karanlık düzenin işidir" diyen gence, vatansever ve dindar halkımızdan destek mesajları yağdı. Gençliğimizi bu müzikal teröre kurban etmek isteyenlere karşı başlatılan bu uyanış hareketi, "Zehirli kliplere hayır" kampanyasına dönüştü.