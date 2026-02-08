  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Elon Musk’tan piyasaları titreten öngörü! Kağıt paranın devri bitiyor, yerine ise…
Elon Musk’tan piyasaları titreten öngörü! Kağıt paranın devri bitiyor, yerine ise…

Teknoloji dünyasının çılgın dâhisi Elon Musk, küresel ekonomi sistemini kökten sarsacak ve geleneksel finans dünyasını tarihin tozlu raflarına kaldıracak bir devrimin fitilini ateşledi.

Güneş enerjisinden çip üretimine, robot teknolojisinden yapay zekaya uzanan devasa döngünün tamamlanmak üzere olduğunu belirten Musk, bu yeni çağda doların, euronun ya da herhangi bir kağıt paranın artık sadece bir "ayak bağı" haline geleceğini duyurdu.

 

Ekonomide birim değişiyor: Hesap makinenizi hazırlayın

Musk'ın vizyonuna göre, geleceğin dünyasında zenginlik bankadaki rakamlarla değil, sahip olunan enerji ve üretim kapasitesiyle ölçülecek. "Önemli olan sadece watt ve tonaj olacak" diyen Musk, enerji üretim birimi olan Watt ile hammadde ve üretim gücünü temsil eden Tonaj'ın yeni evrensel para birimi haline geleceğini vurguladı. Yapay zekanın yönettiği, robotların ürettiği bu yeni döngüde, fiziksel karşılığı olmayan finansal enstrümanların hükmünün kalmayacağını savunan iş insanı, yatırımcıları ve devletleri bu kaçınılmaz dönüşüme hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Doların saltanatının yıkılacağı ve enerjinin gerçek güç olacağı bu yeni düzen, şimdiden ekonomi dünyasında "fırtına öncesi sessizlik" olarak yorumlanıyor.

 

Xxx

Yanlış merkantelizm yani madencilik tekrar güç kazanacak
x

