Dünya

Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan İtalya şokta! Çığ düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Giriş Tarihi:

İtalya'nın kuzeyinde Alp Dağları'nın farklı noktalarında çığ düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğü bildirildi. Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan ülke, acı olayın şokunu yaşıyor.

İtalya'da farklı noktalarda çığ düşmesi sonucu 4 kişi öldü. Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya başlayan ülkede üç farklı yerdeki çığ felaketi can kayıplarına yol açtı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Trentino bölgesinde Bellamonte mevkisinde düşen çığda 4 kişilik dağcı ekibinden 1 kişi çığ altında kalarak can verdi.

Bir diğer çığ düşme olayı ise öğleden sonra Punta Rocca-Marmolada mevkisinde yaşanırken, burada da 1 dağcı hayatını kaybetti.

Ülkede gün içerisindeki üçüncü çığ olayı ise yine kuzeydeki bölgelerden Lombardiya içinde kalan Sondrio vilayetine bağlı Valtelline'de meydana geldi.

İtalyan itfaiyesi, Valtelline beldesine bağlı Meriggio mevkisinde çığdan etkilenen 3 kişiden 2'sinin öldüğünü, 1 kişinin yaralı kurtulduğunu açıkladı.

Böylece, ülkede son 3 günde çığ düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Alp Dağları'nın Solda mevkisinde 5 Şubat’ta düşen çığ nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirmişti.

