Gündem Anaokulu’nda gurur tablosu: Miniklerin bayrak hassasiyeti izleyenleri duygulandırdı
Gündem

Anaokulu’nda gurur tablosu: Miniklerin bayrak hassasiyeti izleyenleri duygulandırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kayseri’de bir anaokulunda gerçekleştirilen sosyal deney, vatan sevgisinin yaşının olmadığını bir kez daha kanıtladı. Öğretmenleri tarafından bilerek kırıştırılan Türk bayrağını gören minik öğrenciler, hiç tereddüt etmeden harekete geçerek al bayrağı baş tacı etti. O anlar izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Kayseri Ayşe Ahmet İnci Anaokulu’nda çekilen görüntüler, izleyenlere "Helal olsun" dedirtti. Öğretmenlerin, çocuklardaki milli şuur ve bayrak sevgisini ölçmek amacıyla hazırladığı "kırışık bayrak" deneyi, beklentilerin çok üzerinde bir hassasiyetle sonuçlandı. Bayrağın her kırıştırılmasında oyunlarını bırakıp yardıma koşan minikler, Türk bayrağını öpüp başlarına koyarak en güzel cevabı verdi.

Ayşe Ahmet İnci Anaokulu’nda minik öğrencilere öğretmenleri tarafından bir sosyal deney yapıldı. Türk bayrağı öğretmenler tarafından bilerek kırıştırılarak öğrencilerin ne tepki vereceği beklendi. Ardından okulda bulunan minikler kırışan bayrağa anında müdahale ederek düzeltti.

Her seferinde kırışan bayrağı büyük bir hassasiyetle düzelten minikler izleyenleri de duygulandırdı.

