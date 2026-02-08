Bakan Yerlikaya açıkladı: 15 suçlu Türkiye’ye getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9, Ulusal seviyede aranan yurt dışındaki 6 suçlu, Türkiye'ye getirildiğini açıkladı
Suç örgütleriyle mücadele, yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 15 suçlu Türkiye’ye getirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin yaptı. 9'u uluslararası, 6'sı ulusal düzeyde aranan şüpheliler Gürcistan, Almanya, Karadağ, Azerbaycan, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Bakan Yerlikaya, şüphelilerin cinayet, cinayete teşebbüs, uyuşturucu ticareti, cinsel istismar, yaralama, yağma, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından arandıklarını açıkladı.
İade edilen isimler arasında 2023 yılında Bodrum'da eski eşini ve kızını öldürmekle suçlanan bir cinayet şüphelisi de bulunuyor.
Yerlikaya operasyonların süreceği da mesajını verdi. "Kırmızı Bültenle aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize tek tek geri getireceğiz. Kaçış yok." dedi.