Gündem Apartman bahçesine sakladığı şey polisleri harekete geçirdi
Gündem

Apartman bahçesine sakladığı şey polisleri harekete geçirdi

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Antalya’da bir kişinin apartman bahçesine sakladığı pompalı tüfek ve tabanca güvenlik güçlerini harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen motorize ekipler şüpheliyi kısa sürede tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan kişi, gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine sevk edildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2840 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tanımadıkları bir şahsın apartman bahçesine pompalı olarak tabir edilen uzun namlulu tüfeği bez parçasına sararak sakladığını fark edince, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla verilen adrese polis ekipleri sevk edildi.

Birkaç dakika içerisinde sokak üzerinde bulunan adrese gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus timleri şahsı apartman bahçesinde yakaladı.

 

İsminin Z.G. olduğu öğrenilen şahsın üst aramasında 1 adet tabanca ele geçirilirken, apartman bahçesinde ise pompalı tüfek bulundu.

Z.G., olay yerindeki ilk sözlü beyanında silahların arkadaşına ait olduğunu, almak için kendisini beklediğini ancak gelmediğini söylediği öğrenildi.

Yunus timleri tarafından gözaltına alınan Z.G. sağlık kontrolünden geçirilerek işlemleri için polis merkezine götürüldü.

