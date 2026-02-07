Siyonizm’in hizmetkarları Umman Denizi'nde buluştu: Uçak gemisinde şer ittifakı

İran sınırında gövde gösterisi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan küstah açıklamada, ziyaretin İran yakınlarında görev yapan savaş gemisinde gerçekleştiği belirtildi. İşgalci İsrail'in hamisi konumundaki KUSHNER ve WITKOFF’a eşlik eden Amiral COOPER, bölgedeki Amerikan denizcileriyle "gurur duyduklarını" belirterek, ABD ordusunun Orta Doğu'daki hazırlık seviyesini sergilediklerini iddia etti.

Kapalı kapılar ardında ne konuşuldu?

Bu ziyaretin, Umman’ın başkenti MASKAT’ta ABD ve İRAN heyetleri arasında gerçekleşen dolaylı görüşmelerin hemen ardından gelmesi akıllarda soru işareti bıraktı. Diplomatik kulislerde, uçak gemisindeki bu buluşmanın, masadaki pazarlıkların askeri bir tehditle desteklenmesi anlamına geldiği konuşuluyor.

TRUMP'ın tehdit sopası: Büyük filo

Seçildiği günden bu yana İslam coğrafyasını tehdit etmekten geri durmayan TRUMP, bölgeye gönderdiği bu devasa taarruz grubunu sıklıkla bir şantaj aracı olarak kullanmıştı. Her fırsatta "Bölgeye doğru ilerleyen büyük filomuz var" diyerek Müslüman ülkeleri hedef gösteren TRUMP'ın, en yakın çalışma arkadaşları ve damadı üzerinden bölgedeki gerilimi tırmandırmaya devam ettiği görülüyor.