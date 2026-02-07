İstanbul'da sıcak saatler! Çatışma çıktı, yaralılar var

  • İSTANBUL
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde silahlı çatışma çıktı. Meydana gelen olayda beş kişi yaralandı. Emniyet ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sancaktepe'de akşam saatlerinde silahlı çatışma yaşandı. İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi Bakan Caddesi'nde saat 18.50 sıralarında silahlı çatışma yaşandı.

 

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

