İstanbul'da sıcak saatler! Çatışma çıktı, yaralılar var
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde silahlı çatışma çıktı. Meydana gelen olayda beş kişi yaralandı. Emniyet ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi Bakan Caddesi'nde saat 18.50 sıralarında silahlı çatışma yaşandı.
Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.