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Süleyman Soylu: Bugün bana kızıyorlar Soylu sert konuşuyor diye...

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Bana kızıyorlar. Süleyman Soylu sert konuşuyor diye. Ozaman siyaset de yapmayalım, El alemin besleyip büyüttüğü teröristi gelsin, belediyeyi ele geçirsin, haraca kessin, millete her türlü hakareti etsin, çoluk çocuğu dağa kaçırsın, tecavüz etsin. Türkiye’nin yarısına açık açık ‘Kürdistan’ desin, biz ağzımızı açmayalım öyle mi? Kimse kusura bakmasın" dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:18
Süleyman Soylu: Bugün bana kızıyorlar Soylu sert konuşuyor diye...

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, AK Parti milletvekilleri de katıldı.

Burada konuşan Süleyman Soylu, HDP'yi eleştirdi. Soylu, ''Bir şekilde Meclise giriyorlar, birkaç yıldır silah patlamayan yerlerde birden bire her gün 5-10 tane şehit haberi geliyor. Normal mi baksaydık bu işlere. 6- 7 Ekim olaylarında bir siyasi partinin genel başkanı, insanları sokağa çağıracak, onlarca insanımız hayatını kaybedecek, sonra o genel başkan kameralar karşısında boncuk boncuk terleyecek, biz de bu genel başkana partisine, normal siyasi parti muamelesi yapacağız öyle mi? Veya bu partinin yönettiği belediyeler, çukur eylemlerinde terör örgütü emrinde çalışacak, her belediyede Kandil’in atadığı bir kayyum olacak, terörist cenazelerinde saf tutulacak, eş genel başkanı çıkıp, ‘biz sırtımızı PKK’ya yasladık’ diyecek. DHKP-C bombacısının mezarı başında ağıtlar yakacak, biz de arkamızda binlerce yıllık devlet geleneği varken, bu olan bitene uzaktan bakacağız, ağzımızı açmayacağız öyle mi? Bugün bana kızıyorlar. Süleyman Soylu sert konuşuyor diye. O zaman siyaset de yapmayalım, konuşmayalım. El alemin besleyip büyüttüğü teröristi gelsin, belediyeyi ele geçirsin, haraca kessin, millete her türlü hakareti etsin, çoluk çocuğu dağa kaçırsın, tecavüz etsin. Türkiye’nin yarısına açık açık ‘Kürdistan’ desin, biz ağzımızı açmayalım öyle mi? Kimse kusura bakmasın" dedi.

'Son 300 yılın en güçlü dönemini yaşıyoruz'

Terörle mücadelede ilk defa bu kadar sona yaklaşıldığını belirten Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün hem terörle mücadele ediyoruz. Hem uyuşturucu ile gözü kara bir mücadele veriyoruz. İlk defa bu işin sonuna bu kadar yaklaşmışken, bugün buna can suyu vermeye çalışıyorlar, buna da milleti alet etmek istiyorlar. Son 300 yılın en güçlü dönemini yaşıyoruz. Siyasette ittifak olmaz mı, elbette ki olur, ama bu alelade bir ittifak değildir. FETÖ ve PKK, bu ittifakın tam göbeğindedir. En acısı da nedir biliyor musunuz? Benim bütün bu anlattıklarıma hiçbirisi itiraz etmiyor. Şer ittifakının partileri 'biz HDP’yi taşımıyoruz' demiyorlar. HDP, 'benim PKK ile ilgim yok' demiyor. Bakın terörle mücadelede operasyon sayımızı 2017’den 2018’e kadar yüzde 72 arttırdık. Geçen yıl 104 bin 534 operasyon yaptık. 2017’nin başından bugüne kadar 3 bin 450 teröristi etkisiz hale getirdik. Örgüte katılım 2014’te 5 bin 556, 2015’te 3 bin 882’ydi. Şimdi yerlerde sürünüyor, 2018’de 136 oldu katılım. Son 30 yılın en düşük seviyesidir. 2017’den bugüne kadar 303 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Şimdi bütün bunları burada bırakıp tekrar bu örgüte moral vermeyelim, güç vermeyelim, bizim derdimiz budur. Bizim meselemiz 3-5 belediye fazla kazanmak değildir, ama burada bir çarpıklık var. Biz bunu göstermek istiyoruz, milletimize anlatmak istiyoruz."

'Bundan 10 yıl önce kimse ben dindarım diyemiyordu'

Dış güçlerin zengin ve güçlü bir Türkiye istemediğine işaret eden Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Kandil’in arkasında basbayağı Amerika var. Kandil’in arkasında basbayağı Avrupa var. Özgüvenimizi altüst etmeye çalışıyorlar, istedikleri güçlü bir Türkiye olmasın. Menderes’ten Özal’a, Demirel’den Türkeş’e, Erbakan’a kadar kendilerine kim bir şey söylüyorsa, en ağır hakaretlerle, en ağır iftiralarla onları terbiye etmeye çalıştılar. 10 yıllardan beridir bunu yaptılar. Biz o gün de adamdık, bugün de adamız, yarın da daha büyük adam olacağız. Türkiye, 21’inci asrın başından itibaren büyük devrimlere imza atıyor. Katlanamadıkları budur. Bir şeyi es geçiyoruz, çocukluğumuzda babalarımız konuşurken derlerdi ki; Doğu ve Güneydoğu’nun makus talihi yenilmez, bir teslimiyet ruhu vardır, yapamayız. Bugün sadece Hakkari’ye İçişleri Bakanlığım döneminde 30 defa gittim. Doğu ve Güneydoğu’yu adım adım, ilçe ilçe gezmeye, oraların sorunlarını bilmeye, oraların huzur içinde sorunlarının çözülmesine katkı sunmaya çalıştık, gayret gösterdik. Babalarımız o sözü söyledikleri zaman Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da haklılardı, hastane yoktu, doktor yoktu, okul yoktu. Öğretmen sınırlıydı, iş yoktu, yol yoktu, üniversite yoktu. Türkiye o gün hayal edilemeyen bir devrimi gerçekleştirdi. 21’inci asrın başından itibaren bugün Doğu ve Güneydoğu’nun her yerinde okul var, öğretmen var, hastane var, doktor var. Her ilde üniversite var. Batının hangi ilçesiyle kıyaslarsanız kıyaslayın, hiçbir farklılık söz konusu değildir. Türkiye büyük bir devrime imza attı, etrafındaki kargaşaya rağmen. Terör örgütlerinin huzuru bozmak istemelerine rağmen büyük bir devrime imza attı. Bu devrimi gerçekleştiren her şeye rağmen Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bugün bu büyük devrim gerçekleşmiştir. Bundan 10 yıl önce insanlar, ben dindarım diyemiyorlardı. Çok net, açık söylüyorum. Bunu söylemek cesaret isterdi, bugün herkes ben dindarım diyor. Kimse ben Kürdüm, Aleviyim diyemiyordu, bugün herkes kendini ifade edebiliyor."

'Okul çevresinde uyuşturucu satanların ayaklarını kırın'

Son olarak uyuşturucu ile mücadele konusuna da değinen Bakan Soylu, “Terörle mücadelede muhteşem gidiyoruz. Uyuşturucu ile mücadelemiz sürüyor. Biz millet ne derse onu yapmakla mükellefiz. Okulların çevresinde uyuşturucu satıcısı varsa, 'ayaklarını kırın' dedik polislere, yanlış mı dedik? 2017 yılında 941’di uyuşturucudan ölenlerin sayısı, şimdi aralık ayı hariç 491’e indi. Büyük mücadele veriyoruz. Yarı yarıya düşürdük. 31 Mart’ta ne olursunuz, bizim boynumuzu Kandil’in önünde eğik bırakmayın. Bizi şu FETÖ şarlatanına ne olursunuz güldürmeyin. İlk kez istim üzerindeyiz, 31 Mart’ta bize güç ve kuvvetin verin" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:18
  1. Hakkari
  2. Bursa
  3. ​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

YORUM YAZ

  • ALİALİ30 dk önce
    Sayın Soylu.Meclisde teroristler cirit atıyor.
  • ümitümit1 sa önce
    Teröristle vatandaşı aynı kefeye koyup aynı muameleyle gariban vatandaşa eziyet eden ahkam kesen tehditler savuran bakan sonra bundan gazı alıp millete saldıran polisler sende milletin sanana neden kızdığını biliyorsunda işine gelmiyor
  • ÜmitÜmit1 sa önce
    Millet onlara kızmana birşey demiyor sen işi kurnazlığa verip millete zulm ediyorsun basit bir örnek frene basmayanlara 1 Nisa’n da ben bastırmasını bilirim gibi tehdit edersen bu gazı alan polisde bakan böyle derse bizde  diyor sonra polis terörü başlıyor

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