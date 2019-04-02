Süleyman Kılınç mührü aldı

Adıyaman Belediye Başkanlığına seçilen AK Parti’li Süleyman Kılınç, mazbatasını aldıktan sonra belediye mührünü düzenlenen tören ile aldı.

Yüzde 53.2 oranında oy oranıyla Adıyaman’ın yeni belediye başkanlığına seçilen AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, mazbatasını aldı. Adıyaman Adalet Sarayında düzenlenen mazbata töreninde 1. İlçe Merkez Seçim Kurulu Başkanı Mahmut Lütfi Yenihal, mazbatasını Süleyman Kılınç’a teslim etti.

Mazbatasını alan Süleyman Kılınç daha sonra Adıyaman Belediyesine geçti. Eski Başkan Hüsrev Kutlu, Belediye Başkanlığına seçilen Süleyman Kılınç’ı çiçekle karşılayarak, belediye mührünü teslim etti. Törendeİl başkanı Mehmet Dağtekin, eski Başkan Hüsrev Kutlu’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. Hüsrev Kutlu ise, İl Başkanı Mehmet Dağtekin’e tablo hediye etti.

Daha sonra balkon konuşması yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Seçim sürecinde kendisine ve partisine destek veren tüm seçmenlere teşekkür ediyorum. Bu süreçte desteğini hep yanımda hissettiğim aileme ayrıca teşekkür ediyorum. Daha zengin bir memleket yapmanın gayretinde olacağız.Bu dönemde Adıyaman kazanacak. Bu seçimlerin memleketimize, ülkemize ve dünyamıza hayırlar getirsin. Allah bizi size karşı mahcup etmesin. Bu dönemde ayrıcalık yapmadan herkesi kucaklayacağız. Kardeşçe yaşayacağız, birlikte yaşayacağız” dedi.

Eski Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise konuşmasında, “Bu kutsal hizmette kendisine başarılar diliyorum. Allah Süleyman Kılınç’ı kem gözlerden muhafaza eylesin. İnşallah Adıyaman’ımıza en güzel şekilde hizmet etmeyi nasip etsin. Bana hepinizden manevi haklarınızı helal etmenizi diliyorum. Süleyman Kılınç benden daha çalışkan ve benden daha dürüst insandır” diye konuştu.

Törene AK Parti Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Fatih Toprak, Yakup Taş, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, parti teşkilatı ve partililerin yanı sıra belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.