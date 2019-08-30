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Şule ablayı rabbimize uğurladık! Kalbimize gömdük

81 yıllık ömrü idealist mü’min kadınlar için mücadele ile geçen Huzur Sokağı’nın mahsun yazarı Şule Yüksel Şenler, Eyüp Sultan Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle sevenlerinin omuzunda son yolculuğunu uğurlandı. Cenaze namazına katılan Erdoğan, “Geride büyük bir miras bıraktı. İnancının gerekleri doğrultusunda yaşamak için verdiği mücadele onu bayrak şahsiyetlerinden biri kıldı” dedi.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:31
Şule ablayı rabbimize uğurladık! Kalbimize gömdük

Müslüman kadınların idolü gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Şenler için Eyüp Sultan Camii’nde öğle vakti düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan da saf tuttu. Cenaze namazı öncesi Şenler’in manevi kızı Ayşe Yosunkaya, taziyeleri kabul etti. Şenler’in tabutunun başucuna beyaz örtü asıldığı görüldü.

Koca bir çağın mücahidesi

Cami avlusunda vatandaşlar tarafından üzerinde “Koca bir çağın mücahidesi Şule Yüksel Şenler”, “Huzur sokağından huzur diyarına yolun açık olsun Şule anne” yazılı afişler asıldı. Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı’nın kıldırdığı merasimde kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Kıbrıs’ta başlayıp İstanbul’da tekamüle eren, sonra Türkiye’yi, hatta tüm dünyayı etkisi altına alan bir mücadele insanının cenazesi vesilesiyle birarada bulunduklarını belirterek, Şenler 20’li yaşlarından itibaren okumakla, yazmakla, hakkı ve hakikati konuşmakla geçen ömrünün dün 81 yaşında sona erdiğini söyledi.

Dikenler arasında açan bir gül idi

Pek çok kadının ve erkeğin hayatında dönüm noktası olacak azim abidesinin son yolculuğuna uğurlandığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Geride bıraktığı miras gerçekten çok büyük ve anlamlıdır. Özellikle yaşadığı dönemde STK hareketlerini İslami kesimde en öne çıkarabilen isimlerden bir tanesi olmuştur Şule Hanımefendi... İdealist Hanımlar Derneğiyle yürüttükleri mücadele genç kızlarımız için bir idol olmasını ortaya koymuştu. Tamamen kendi iradesiyle yöneldiği hak ve hakikat yolu onun duruşuyla, kararlılığıyla, samimiyetiyle ve dirayetiyle kendi neslinin dikenler arasında açan bir gülü haline getirmişti. Hayat tarzını kendisine dayatılan şekilde değil de inancının gerekleri doğrultusunda yaşamak için verdiği mücadele onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kıldı. Rabbim inşallah kendisini Hatice validemize, Aişe validemize komşu kılar.

İdealist yazar Şule Yüksel Şenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sevenlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Eyüp’teki cenaze namazından sonra tabuta bir süre omuz veren Başkan Erdoğan, cenaze aracına da binerek Eyüp Sultan Mezarlığı’nda defnedilecek yere kadar Şenler’e eşlik etti. Defin işlemine de katılan Başkan Erdoğan, Şenler’in mezarı başında Kur’an-ı Kerim okudu. Erdoğan, Şenler’in isminin yaşatılacağı binayı da ziyaret etti.

Emine Erdoğan'dan duygusal mesaj

Şenler için bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ise şunları ifade etti:

“İnançlarımızdan vazgeçmeden toplumsal hayatta var olmanın, inandığını özgüven ve vakarla temsil edebilmenin güçlü bir örneğiydi. Nezaketi, görgüsü, ilme merakı, sadra şifa olan kalemi, güçlü hitabeti ve cesareti ile yolumuza ışık tuttu. Kıymetli Şule Ablacığım, bugün seni Rabbimize uğurluyoruz. Rasulallah başta olmak üzere çok sevdiğin nice güzel ruh ile orada buluştuğuna inanıyor, seni şimdiden hasretle özlüyoruz. Yerin hiç dolmayacak.


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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:31
  1. İstanbul
  2. Şule Yüksel Şenler
  3. Eyüp Sultan Camii
  4. Ayşe Yosunkaya
  5. Huzur sokağı
  6. Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı
  7. Mehmet Emin Maşalı
  8. Kur’an-ı Kerim

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