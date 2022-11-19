Sular saat kaçta gelecek? 19 Kasım İSKİ su kesinti saatleri Avcılar Beylikdüzü Kartal
İstanbul’un bazı ilçelerinde 19 Kasım Cumartesi günü su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, bugün sular saat kaçta gelir?
19 Kasım Cumartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Arıza kaynaklı kesintilerle ilgili ekipler çalışmalarını sürdürüyor . Peki, sular saat kaçta gelir?
Sular saat kaçta gelecek? 19 Kasım İSKİ su kesinti saatleri Avcılar Beylikdüzü Kartal
İlçe : AVCILAR
Etkilenen Mahalleler : YEŞİLKENT MH
Açıklama : İBB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-19 13:22:30.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : BAYRAMPAŞA
Etkilenen Mahalleler : İSMET PAŞA MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-19 12:47:06.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Mahalleler : CUMHURİYET MAH,BÜYÜKŞEHİR MAH
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-11-19 12:41:15.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler : TOKATKÖY MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-19 12:41:22.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : KARTAL
Etkilenen Mahalleler : ESENTEPE MAH,CEVİZLİ MAH
Açıklama : ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-19 12:08:38.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : CEVİZLİ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-19 11:58:19.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : ŞİLE
Etkilenen Mahalleler : AHMETLİ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-19 10:56:57.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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