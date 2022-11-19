  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TüRK-İŞ Başkanı siyasilerin kendisine yaptığı asgari ücret telkinini kamuoyuna açıkladı: Bu ayıptır

Muğla kazı çalışmaları: Tarih yeniden yazılacak! 1994'te başladı, geçmişe ışık tutacak kent keşfediliyor

Adnan Menderes yaşasaydı sana ne derdi? Yüzde yarım oyu var türlü türlü huyu var

İşte İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu! Bakan Koca duyurdu

Nerede kaldı düşünce özgürlüğü? "Kadınlar çocuk doğurmalı" diyene linç

İşte en çok göçmen nüfusuna sahip olan o ülke! Türkiye'nin sırasına çok şaşıracaksınız

Hastalığı dünyasını altüst etti! 'Kurt Adam'a dönüştü

Taksim’e bırakılan patlayıcıyla ilgili yeni bulgular

Son zamanların en kapsamlı seçim anketi yapıldı! İşte partilerin oy oranları

AK Partili isimden 6'lı Masa açıklaması
Yaşam Sular saat kaçta gelecek? 19 Kasım İSKİ su kesinti saatleri Avcılar Beylikdüzü Kartal
Yaşam

Sular saat kaçta gelecek? 19 Kasım İSKİ su kesinti saatleri Avcılar Beylikdüzü Kartal

İstanbul’un bazı ilçelerinde 19 Kasım Cumartesi günü su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, bugün sular saat kaçta gelir?

Yeniakit Publisher
2022-11-19 13:50:00 -
Sular saat kaçta gelecek? 19 Kasım İSKİ su kesinti saatleri Avcılar Beylikdüzü Kartal

19 Kasım Cumartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Arıza kaynaklı kesintilerle ilgili ekipler çalışmalarını sürdürüyor . Peki, sular saat kaçta gelir?

Sular saat kaçta gelecek? 19 Kasım İSKİ su kesinti saatleri Avcılar Beylikdüzü Kartal

İlçe        :             AVCILAR

Etkilenen Mahalleler     :             YEŞİLKENT MH

Açıklama            :             İBB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi  :             2022-11-19 13:22:30.0

Bitiş Tarihi         :             Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :             BAYRAMPAŞA

Etkilenen Mahalleler     :             İSMET PAŞA MAH

Açıklama            :             İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi  :             2022-11-19 12:47:06.0

Bitiş Tarihi         :             Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :             BEYLİKDÜZÜ

Etkilenen Mahalleler     :             CUMHURİYET MAH,BÜYÜKŞEHİR MAH

Açıklama            :             İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi  :             2022-11-19 12:41:15.0

Bitiş Tarihi         :             Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :             BEYKOZ

Etkilenen Mahalleler     :             TOKATKÖY MAH

Açıklama            :             İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi  :             2022-11-19 12:41:22.0

Bitiş Tarihi         :             Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :             KARTAL

Etkilenen Mahalleler     :             ESENTEPE MAH,CEVİZLİ MAH

Açıklama            :             ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi  :             2022-11-19 12:08:38.0

Bitiş Tarihi         :             Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :             MALTEPE

Etkilenen Mahalleler     :             CEVİZLİ MAH

Açıklama            :             İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi  :             2022-11-19 11:58:19.0

Bitiş Tarihi         :             Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :             ŞİLE

Etkilenen Mahalleler     :             AHMETLİ MAH

Açıklama            :             İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi  :             2022-11-19 10:56:57.0

Bitiş Tarihi         :             Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bugün hava nasıl olacak? Bugün yağış var mı 19 Kasım Cumartesi hava durumu:
Bugün hava nasıl olacak? Bugün yağış var mı 19 Kasım Cumartesi hava durumu:

Yaşam

Bugün hava nasıl olacak? Bugün yağış var mı 19 Kasım Cumartesi hava durumu:

Deprem mi oldu? Van’da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi: Az önce deprem nerede oldu 2022?
Deprem mi oldu? Van’da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi: Az önce deprem nerede oldu 2022?

Yaşam

Deprem mi oldu? Van’da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi: Az önce deprem nerede oldu 2022?

Dünyada birinci derece koruma altında! Tunceli’de görüntülendi
Dünyada birinci derece koruma altında! Tunceli’de görüntülendi

Yaşam

Dünyada birinci derece koruma altında! Tunceli’de görüntülendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23