Sulama projelerine 8 milyarlık yatırım: Adıyamanlı çiftçiye bereket müjdesi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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8 milyar liralık yatırımı öngören Adıyaman Aksu Regülatörü ve Besni-Keysun-Kızılın Ana İletim Hattı projeleri için yapım sözleşmelerinin imzalandığını bildiren Tarım Bakanı Yumaklı, “8,2 kilometrelik dev tünellerle, yılda 400 milyon metreküp suyu Adıyaman'ın ve bölgenin bereketli topraklarıyla buluşturacağız” dedi.
Yumaklı, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Adıyaman'ın ve bölgenin yarınlarına 8 milyar liralık yatırım yapacaklarını ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:
"Aksu Regülatörü ve Besni-Keysun-Kızılın Ana İletim Hattı projeleri yapım sözleşmesi için tarihi imzalar atıldı.
8,2 kilometrelik dev tünellerle, yılda 400 milyon metreküp suyu Adıyaman'ın ve bölgenin bereketli topraklarıyla buluşturacağız. İlk etapta 223 bin dekar tarım arazisini suya kavuşturacak projemiz bölgemize, şehrimize ve üreticilerimize hayırlı olsun."