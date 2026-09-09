  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Vanlı Kara Haydar’ Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı Başkan Erdoğan'dan OECD mesajı! ‘Eğitim camiamızı tebrik ediyorum’ İşgalci İsrail'den Londra’ya alçak misilleme! Doğu Kudüs’teki İngiliz Konsolosluğu'na kilit vurma kararı aldılar! Yakından inceleyecekler! Mısır’daki havacılık fuarına MKE çıkarması 100 yıllık partiyi satanlara bak sen! Ortada bir gaf yok CHP zaten kapatıldı AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir Şimdi Üsküdar’da hizmet zamanı Europost, manşete taşıdı: Türkiye, nükleer savaşa giriyor Türk savunma sanayiinden Avrupa’da dev ihracat hamlesi! ASELSAN Polonya’da imzayı bastı! Aşil Kalkanı’nda anahtar kimin elinde tartışması! Yunan halkı İsrail’in eline rehin bırakıldı İşgalci İsrail'e tokat gibi ambargo: 12 ülke ticareti kesiyor
Dünya İran vurulan tankerlerin intikamını aldı! ABD üssü ve destroyerlerine füze yağdırdı
Dünya

İran vurulan tankerlerin intikamını aldı! ABD üssü ve destroyerlerine füze yağdırdı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İran vurulan tankerlerin intikamını aldı! ABD üssü ve destroyerlerine füze yağdırdı

ABD’nin İran’a ait petrol tankerlerini hedef almasının ardından Tahran yönetiminden misilleme geldi. İran Devrim Muhafızları, Ürdün’de ABD savaş uçaklarının bulunduğu El-Ezrak Üssü’nü balistik füzelerle vurduğunu, ABD Donanmasına ait DDG-119 ve DDG-53 destroyerlerini de hedef aldığını duyurdu. Saldırıların İran tankerlerinin vurulmasına karşılık gerçekleştirildiği açıklandı.

ABD ordusunun İran’a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon daha da yükseldi. İran Devrim Muhafızları, tankerlerin hedef alınmasına karşılık ABD güçlerine yönelik yeni bir füze operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı.

İran tarafından yapılan açıklamaya göre Ürdün’deki ABD unsurlarının bulunduğu El-Ezrak Üssü ile ABD Donanmasına ait iki destroyer saldırıların hedefi oldu.

İRAN'DAN TANKER SALDIRILARINA MİSİLLEME

İran Devrim Muhafızları, operasyonun ABD ordusunun İran petrol tankerleri ve gemilerine yönelik saldırılarına doğrudan karşılık olarak gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ürdün'deki El-Ezrak Üssü'ne katı ve sıvı yakıtlı balistik füzelerle yoğun saldırı düzenlendiği açıklandı.

Devrim Muhafızları, saldırıda özellikle ABD savaş uçaklarının bulunduğu bölümlerin hedef seçildiğini duyurdu.

F-35, F-16 VE F-15 HANGARLARINI HEDEF ALDILAR

İran tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait F-35, F-16 ve F-15 tipi savaş uçaklarının bakım, hazırlık ve konuşlandırılmasında kullanılan hangarların doğrudan hedef alındığı belirtildi.

Saldırının ardından meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin bağımsız kaynaklardan doğrulanmış ayrıntılı bir bilanço ise paylaşılmadı.

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin saldırıları devam ettiği sürece karşılık vermeyi sürdüreceği mesajını verdi.

İKİ ABD DESTROYERİ DE HEDEFTE

İran'ın misillemesi yalnızca Ürdün'deki üs ile sınırlı kalmadı.

Devrim Muhafızları tarafından yayımlanan bir başka açıklamada, ABD Donanmasına ait DDG-119 ve DDG-53 borda numaralı destroyerlerin de hedef alındığı duyuruldu.

İran tarafı, seyir füzeleri ve Aegis sistemi taşıdığı belirtilen iki savaş gemisinin saldırılarda “büyük hasar” aldığını açıkladı. Bu hasar iddiası ABD makamları tarafından henüz teyit edilmedi.

“ABD'NİN HER YENİ ADIMINA KARŞILIK VERECEĞİZ”

Tahran yönetimi, destroyerlere yönelik saldırıların da İran petrol tankerlerinin vurulmasına misilleme olduğunu bildirdi.

Devrim Muhafızları, İran Silahlı Kuvvetlerinin ABD'nin bundan sonra atacağı askeri adımlara karşılık vermekte kararlı olduğunu belirterek Washington yönetimini yeni bir hamlenin sonuçları konusunda uyardı.

KUVEYT VE BAHREYN'DEKİ TANKERLERE DE UYARI

Gerilimi artıran bir diğer gelişme ise İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinden geldi.

İran tarafı, Kuveyt ve Bahreyn'deki iskele ve limanların çevresinde bulunan petrol tankerlerinin mürettebatına gemilerini terk etmeleri çağrısında bulunarak söz konusu tankerlerin hedef alınabileceğini duyurdu.

Tahran, bu uyarının ABD'nin İran'a ait tankerleri hedef alan saldırılarının ardından yapıldığını bildirdi.

HARK ADASI YAKINLARINDAKİ TANKER DE VURULMUŞTU

İran medyası daha önce ABD güçlerinin Cask açıklarında bir petrol tankerini hedef aldığını ve gemideki mürettebatın cankurtaran botlarıyla tahliye edildiğini aktarmıştı.

Tesnim Haber Ajansı da Hark Adası'na yaklaşık 4 mil mesafede bulunan küçük bir İran petrol tankerinin ABD füzesinin hedefi olduğunu bildirmişti.

Peş peşe yaşanan tanker saldırılarının ardından İran'ın Ürdün'deki ABD unsurlarına ve iki Amerikan destroyerine yönelik açıkladığı operasyon, Tahran'ın denizdeki saldırılara askeri misillemeyle karşılık verdiğini ortaya koydu.

ABD donanmasını hedef aldılar! Rubio'dan sert açıklama
ABD donanmasını hedef aldılar! Rubio'dan sert açıklama

Dünya

ABD donanmasını hedef aldılar! Rubio'dan sert açıklama

ABD Hem savcı oldu hem hakim! Pasifik’te bir tekneyi daha batırdı
ABD Hem savcı oldu hem hakim! Pasifik’te bir tekneyi daha batırdı

Dünya

ABD Hem savcı oldu hem hakim! Pasifik’te bir tekneyi daha batırdı

ABD füzelerle vurmuştu! İran’ın dev petrol tankeri Umman Körfezi’ne gömüldü
ABD füzelerle vurmuştu! İran’ın dev petrol tankeri Umman Körfezi’ne gömüldü

Gündem

ABD füzelerle vurmuştu! İran’ın dev petrol tankeri Umman Körfezi’ne gömüldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

RI

İsrail ABD piyonunu ileri sürdü şimdi oturuyor seyrediyor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23