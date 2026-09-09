İran vurulan tankerlerin intikamını aldı! ABD üssü ve destroyerlerine füze yağdırdı

ABD ordusunun İran’a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon daha da yükseldi. İran Devrim Muhafızları, tankerlerin hedef alınmasına karşılık ABD güçlerine yönelik yeni bir füze operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı.

İran tarafından yapılan açıklamaya göre Ürdün’deki ABD unsurlarının bulunduğu El-Ezrak Üssü ile ABD Donanmasına ait iki destroyer saldırıların hedefi oldu.

İRAN'DAN TANKER SALDIRILARINA MİSİLLEME

İran Devrim Muhafızları, operasyonun ABD ordusunun İran petrol tankerleri ve gemilerine yönelik saldırılarına doğrudan karşılık olarak gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ürdün'deki El-Ezrak Üssü'ne katı ve sıvı yakıtlı balistik füzelerle yoğun saldırı düzenlendiği açıklandı.

Devrim Muhafızları, saldırıda özellikle ABD savaş uçaklarının bulunduğu bölümlerin hedef seçildiğini duyurdu.

F-35, F-16 VE F-15 HANGARLARINI HEDEF ALDILAR

İran tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait F-35, F-16 ve F-15 tipi savaş uçaklarının bakım, hazırlık ve konuşlandırılmasında kullanılan hangarların doğrudan hedef alındığı belirtildi.

Saldırının ardından meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin bağımsız kaynaklardan doğrulanmış ayrıntılı bir bilanço ise paylaşılmadı.

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin saldırıları devam ettiği sürece karşılık vermeyi sürdüreceği mesajını verdi.

İKİ ABD DESTROYERİ DE HEDEFTE

İran'ın misillemesi yalnızca Ürdün'deki üs ile sınırlı kalmadı.

Devrim Muhafızları tarafından yayımlanan bir başka açıklamada, ABD Donanmasına ait DDG-119 ve DDG-53 borda numaralı destroyerlerin de hedef alındığı duyuruldu.

İran tarafı, seyir füzeleri ve Aegis sistemi taşıdığı belirtilen iki savaş gemisinin saldırılarda “büyük hasar” aldığını açıkladı. Bu hasar iddiası ABD makamları tarafından henüz teyit edilmedi.

“ABD'NİN HER YENİ ADIMINA KARŞILIK VERECEĞİZ”

Tahran yönetimi, destroyerlere yönelik saldırıların da İran petrol tankerlerinin vurulmasına misilleme olduğunu bildirdi.

Devrim Muhafızları, İran Silahlı Kuvvetlerinin ABD'nin bundan sonra atacağı askeri adımlara karşılık vermekte kararlı olduğunu belirterek Washington yönetimini yeni bir hamlenin sonuçları konusunda uyardı.

KUVEYT VE BAHREYN'DEKİ TANKERLERE DE UYARI

Gerilimi artıran bir diğer gelişme ise İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinden geldi.

İran tarafı, Kuveyt ve Bahreyn'deki iskele ve limanların çevresinde bulunan petrol tankerlerinin mürettebatına gemilerini terk etmeleri çağrısında bulunarak söz konusu tankerlerin hedef alınabileceğini duyurdu.

Tahran, bu uyarının ABD'nin İran'a ait tankerleri hedef alan saldırılarının ardından yapıldığını bildirdi.

HARK ADASI YAKINLARINDAKİ TANKER DE VURULMUŞTU

İran medyası daha önce ABD güçlerinin Cask açıklarında bir petrol tankerini hedef aldığını ve gemideki mürettebatın cankurtaran botlarıyla tahliye edildiğini aktarmıştı.

Tesnim Haber Ajansı da Hark Adası'na yaklaşık 4 mil mesafede bulunan küçük bir İran petrol tankerinin ABD füzesinin hedefi olduğunu bildirmişti.

Peş peşe yaşanan tanker saldırılarının ardından İran'ın Ürdün'deki ABD unsurlarına ve iki Amerikan destroyerine yönelik açıkladığı operasyon, Tahran'ın denizdeki saldırılara askeri misillemeyle karşılık verdiğini ortaya koydu.