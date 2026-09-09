Çay bahçesinin tuvaletinde büyük skandal!

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir çay bahçesinin tuvaletinde fark edilen şüpheli düzenek polisi harekete geçirdi. Yapılan incelemede, görüntüleri uzaktan anlık olarak aktarabilen gizli kamera tespit edildi. Polis, düzeneği yerleştiren kişi ya da kişilerin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.

Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinin işletmecisi, erkekler tuvaletinde şüpheli bir düzenek olduğunu fark etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

UZAKTAN CANLI AKTARMA ÖZELLİĞİNE SAHİP

Olay yeri inceleme ekipleri, tuvalette detaylı inceleme yaptı. İnceleme sonucu; alana gizlenmiş ve görüntüleri uzaktan canlı olarak aktarma özelliğine sahip gizli kamera düzeneği tespit edilerek muhafaza altına alındı. Soruşturma başlatan polis, kamera düzeneğini yerleştiren kişi ya da kişilerin tespit edip, yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.