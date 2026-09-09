UEFA Fenerbahçe'yi affetmiyor: Aziz Yıldırım telefonları kapattı!

Fenerbahçe-Roma maçı öncesi sarı lacivertli kulübün transfer hamlelerini yorumlayan Sercan Hamzaoğlu; Lukaku, Semedo, Talisca ve Asensio hakkında çok çarpıcı bilgiler verdi. İşte Hamzaoğlu'nun değerlendirmeleri...

Transfer döneminde Vedat Muriç, Greenwood, Ake, Lukaku, Oppong gibi futbolcuları renklerine bağlayan Fenerbahçe'de gönderilen oyuncular arasında Talisca'nın olması sarı lacivertli camiada infial yarattı.

Fenerbahçe camiasına yakınlığıla bilinen Sercan Hamzaoğlu Beşiktaş derbisinden sonra Aziz Yıldırım ve kurmaylarının yaptığı kadro mühendisliği hakkında çok önemli istihbarat bilgileri verirken, ünlü yorumcunun ''Fenerbahçe'nin limit problemi varsa bu yönetim o zaman neden Guirassy'e gitti?'' sözleri oldukça dikkat çekti.

İşte Sercan Hamzaoğlu'nun değerlendirmeleri...

Talisca'nın gidişine İsmail Kartal, Oğuz Çetin ya da yönetimden biri sebep olmuş olabilir mi, böyle bir şey olur mu? Bu kulüpte tokmak Aziz Yıldırım'ın elinde, eğer başkan isteseydi Talisca Fenerbahçe'de kalırdı.

Semedo ile Talisca arasında kalındı diyorlar. Daha önce Diego Carlos'un, Amrabat'ın cebine para koyup göndermediler mi? O zaman 2 milyon euro da Semedo'ya verir gönderirdiniz, neden Talisca'yı gönderdiler?

SORU: Fenerbahçe'nin bir başka yorumcusu Alp Eralp bir programda ''Acaba Fenerbahçe daha önce UEFA'dan 7 milyon euro ceza yediği için limitlere ayrı bir önem verip bunun için Lukaku'yla beraber forvet transferinde bir frene basma işi oldu?'' diye bir görüş ortaya attı. Çünkü Fenerbahçe 35-40'lara santrfor alacak diyorlardı, sonra hayır kanat alacağız dediler onu da yapmadılar, en son bu parayı orta sahaya yatıracağız, Can Uzun'u alacağız dediler o da olmadı. Acaba Aziz Yıldırım yine limitleri aşarız UEFA'dan ceza alırız diye mi düşündü?

Sercan Hamzaoğlu: Lukaku'nun transfer edildiği haftada Fenerbahçe yönetimi limitimiz var Guirassy için teklif yaptık dedi, eğer böyle bir sorun olsa neden Guirassy'e gittiler? Lukaku'yu transfer etmeden önce Fenerbahçe, Dortmund'un istediği parayı vermeye hazırdı. Gittik Guirassy'i transfer etmeye bu sefer de Dortmund ''Ligler açıldı, geç kaldınız, biz kadro mühendisliğimizi yaptık'' deyip Fenerbahçe'yi geri çevirdiler.

Fenerbahçe Guirassy'i transfer edemeyince gittiler Lukaku'yu aldılar. Geçen sezon Lukaku için Sadettin Saran'la FaceTime görüşmesi yaptılar, eğer Tedesco onaylasaydı Lukaku geçen sezon gelecekti Fenerbahçe'ye.

Lukaku transfer döneminde hem Fenerbahçe'ye, hem Galatasaray'a, hem de Beşiktaş'a teklif edildi. Galatasaray Deniz Gül'ü aldı, Beşiktaş Vlahovic'i tercih etti. Aziz Yıldırım Lukaku'ya inandı güvendi, umarım haklı çıkar!

FORVET TELEFONLARINI KESTİ!

Aziz Yıldırım'ın, Vedat Muriç-Lukaku transferlerinden sonra menajerlerden gelen forvet önerilerine kapılarını kapattığı, başkanın hücum hattına kesinlikle yatırım yapmayı düşünmediği ve gelinen son durumu hem Oğuz Çetin'e hem de yönetime ilettiği bildirildi.