  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran vurulan tankerlerin intikamını aldı! ABD üssü ve destroyerlerine füze yağdırdı UEFA Fenerbahçe'yi affetmiyor: Aziz Yıldırım telefonları kapattı! Dünyanın en yüksek maaşlı liderine 1 milyon dolarlık zam! ABD füzelerle vurmuştu! İran’ın dev petrol tankeri Umman Körfezi’ne gömüldü Çay bahçesinin tuvaletinde büyük skandal! ABD Hem savcı oldu hem hakim! Pasifik’te bir tekneyi daha batırdı Tam 1 saat görüştüler: Trump Putin'den bunu talep etti! İzmir'de gerçek bir devrim: 9 Eylül resepsiyonunda alkol yok! 9 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi ABD donanmasını hedef aldılar! Rubio'dan sert açıklama
Dünya Sistem kilitlendi! İngiltere’de havada kriz
Dünya

Sistem kilitlendi! İngiltere’de havada kriz

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sistem kilitlendi! İngiltere’de havada kriz

İngiltere’de 15 havalimanında hava trafik kontrolünü etkileyen sistem arızası ulaşımı felç etti, ülke genelinde yaklaşık 2 bin uçuş iptal edildi.

İngiltere’de Ulusal Hava Trafik Hizmetleri’nin (NATS) uçuş işleme sisteminde yaşanan teknik arızanın yol açtığı kriz sürüyor. Havacılık analiz firması Cirium’a göre salı günü bin 750’den fazla uçuş, bugün ise 153 uçuş iptal edildi. Aksaklıktan on binlerce yolcu etkilendi. Uçuş takip sitesi FlightRadar’a göre arızadan en çok etkilenen havalimanları Heathrow, Gatwick, Manchester ve Birmingham oldu. Yolcuların uçuşlarının durumunu kontrol etmek için havayolu şirketleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edildi. İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, aksaklıklar ve krize müdahale hakkında soruları yanıtlaması için NATS CEO’su Martin Rolfe’u toplantıya çağırdı.

Teknik arızanın dün çözülmesine rağmen biriken iş yükü nedeniyle uçuşlardaki aksaklıkların devam etmesi bekleniyor.

 

NATS CEO’suna istifa çağrısı

İrlanda merkezli Ryanair, sorun nedeniyle 50 uçuşun iptal edildiğini ve 65 binden fazla yolcunun gecikmelerden etkilendiğini duyurmuş, NATS CEO’su Martin Rolfe’u istifaya davet etmişti. Wizz Air’den yapılan açıklamada ise, "Kritik ulusal altyapı hizmeti sağlayan bir kuruluş, havacılık sistemini durma noktasına getirmemeli. NATS, mevcut haliyle görevini yerine getirebilecek durumda değil" denilmişti.

Rolfe, sorunun NATS’ın uçuş verisi işleme sisteminde olduğunu söylemiş, 2023’teki kriz sırasında arızalanan sistemle aynı sistem olmadığını belirtmişti.

 

NATS sistemi daha önce de arızalanmıştı

NATS’ın uçuş planlarını otomatik işleyen sisteminde 2023 yılında büyük çaplı bir arıza yaşanmış ve 28 Ağustos 2023’te yaklaşık bin 500 uçuş iptal edilmişti. İptaller sonraki günlerde de devam etmiş ve gecikmelerden toplam 700 binden fazla yolcu etkilenmişti.

2025 yılı Temmuz ayında da radar kaynaklı bir teknik sorun yaşanmış, 150’den fazla uçuş iptal edilmiş ve NATS, sorunu yedek sisteme geçerek gidermişti.

İngiltere’den İsrail’e yeni yaptırım!
İngiltere’den İsrail’e yeni yaptırım!

Dünya

İngiltere’den İsrail’e yeni yaptırım!

Siyonist İsrail ile diplomatik ipler kopma noktasına gelir gelmez İngiltere karıştı! 400’den fazla uçuş iptal edildi!
Siyonist İsrail ile diplomatik ipler kopma noktasına gelir gelmez İngiltere karıştı! 400’den fazla uçuş iptal edildi!

Gündem

Siyonist İsrail ile diplomatik ipler kopma noktasına gelir gelmez İngiltere karıştı! 400’den fazla uçuş iptal edildi!

THY’den İngiltere uçuşları için gecikme ve iptal uyarısı
THY’den İngiltere uçuşları için gecikme ve iptal uyarısı

Gündem

THY’den İngiltere uçuşları için gecikme ve iptal uyarısı

İngiltere Başbakanı Burnham’dan Gazze açıklaması: Öylece durup bekleyemem
İngiltere Başbakanı Burnham’dan Gazze açıklaması: Öylece durup bekleyemem

Dünya

İngiltere Başbakanı Burnham’dan Gazze açıklaması: Öylece durup bekleyemem

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23