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Gündem Ali Karahasanoğlu’ndan Davutoğlu’na tarihi hatırlatma: İlk başbakan siz değilsiniz
Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan Davutoğlu’na tarihi hatırlatma: İlk başbakan siz değilsiniz

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Ali Karahasanoğlu’ndan Davutoğlu’na tarihi hatırlatma: İlk başbakan siz değilsiniz

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Ahmet Davutoğlu’nun savcılıkta ifade vermesinin ardından kullandığı “Cumhuriyet tarihinde bir ilk” sözlerine tepki gösterdi. Karahasanoğlu; Adnan Menderes ve Necmettin Erbakan örneklerini hatırlatarak, Davutoğlu’nun sözlerinden dolayı yargılanan ilk eski başbakan olmadığını yazdı.

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, “İfadesi alınan ilk başbakan Davutoğlu mu?” başlıklı köşe yazısında, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun savcılıkta ifade vermesinin ardından yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Karahasanoğlu, Davutoğlu’nun “Bu, Cumhuriyet tarihinde bir ilk” şeklindeki sözlerine itiraz ederek, Türkiye'nin yakın siyasi tarihinden örnekler verdi.

KARAHASANOĞLU: BÜYÜK BİR YALAN

Davutoğlu'nun eski bir başbakanın sözlerinden dolayı ilk kez yargı süreciyle karşı karşıya kaldığı yönündeki değerlendirmesine sert tepki gösteren Karahasanoğlu, “Bu yalan. Büyük bir yalan. Çok büyük bir yalan” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, ilk olarak Rauf Orbay'a işaret ederken, özellikle eski Başbakan Adnan Menderes'in 27 Mayıs darbesinin ardından yargılanarak idam edilmesini hatırlattı.

Menderes'in düşünceleri, siyasi söylemleri ve icraatları nedeniyle hedef alındığını belirten Karahasanoğlu, “Demek ki, sözlerinden dolayı yargılanan ilk başbakan Davutoğlu değilmiş. Hem de başbakan iken görevinden darbe ile indirilip yargılanan başbakanlar bile varmış bu ülkede” değerlendirmesinde bulundu.

ERBAKAN ÖRNEĞİNİ HATIRLATTI

Karahasanoğlu, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın Bingöl'de yaptığı konuşma nedeniyle yargılanıp mahkûm edilmesini de Davutoğlu'na hatırlattı.

Yazısında Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit'in yaşadığı hukuki ve siyasi süreçlere de değinen Karahasanoğlu, Davutoğlu'nun “Cumhuriyet tarihinde ilk” değerlendirmesinin tarihi gerçeklerle örtüşmediğini ifade etti.

BERAT ALBAYRAK SÖZLERİNE DE CEVAP VERDİ

Karahasanoğlu, Davutoğlu'nun geçmişte Berat Albayrak üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği eleştirileri de gündeme getirdi.

Berat Albayrak'ın ilk kez Davutoğlu'nun başbakan olduğu hükümette bakanlık görevine getirildiğini hatırlatan Karahasanoğlu, Davutoğlu'nun bugün eleştirdiği atamada dönemin başbakanı olarak kendi sorumluluğunun da bulunduğunu kaydetti.

Karahasanoğlu yazısında ayrıca Davutoğlu'nun siyaseti bırakma açıklaması nedeniyle kendisini hedef alan yeni bir tartışma başlatmak istemediğini, yazıyı “tarihe not düşmek” amacıyla kaleme aldığını belirtti.

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