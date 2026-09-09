THK’dan "Havacılığın heyecanını birlikte yaşayalım" daveti

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 16 Şubat 1925'te kurulan ve 101 yıldır Türk havacılığına katkı sunan Türk Hava Kurumu, havacılık kültürünü yeni nesillere aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda THK tarafından 12-13 Eylül tarihlerinde İzmir'in Selçuk ilçesinde Havacılık Festivali düzenlenecek. THK Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivale THK Aydın Şubesi de katılım sağlayacak.

Festivalde serbest paraşüt, yamaç paraşütü ve model uçak faaliyetlerinin yanı sıra THK Uçuş Akademisi'ne ait eğitim uçaklarının selamlama uçuşları ve akrobasi uçuşları gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler ayrıca simülatör deneyimleriyle havacılığı daha yakından tanıma fırsatı bulacak. Festival boyunca farklı sportif hava araçları ve havacılık branşları ziyaretçilerle buluşturulacak.

AYDIN’DA FESTİVALE DAVET

THK Aydın Şube Başkanı Selim Özyılmaz, festivalin yalnızca bir gösteri organizasyonu olmadığını, aynı zamanda havacılık kültürünün toplumun farklı kesimlerine aktarılması açısından önemli bir buluşma olduğunu söyledi .Türk Hava Kurumu'nun kuruluşundan bu yana havacılığın sevdirilmesi ve özellikle gençlerin gökyüzüyle buluşturulması konusunda önemli bir misyon üstlendiğine dikkat çeken Özyılmaz, Selçuk'ta düzenlenecek festivalin de bu misyonun günümüzdeki yansımalarından biri olduğunu ifade etti.

GÜÇLÜ BİR KATILIM BEKLİYORUZ

Aydın'ın havacılığa ilgi duyan önemli bir kitleye sahip olduğunu belirten Özyılmaz, THK Aydın Şubesi olarak festivalde yer almaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek Aydınlılara çağrıda bulundu. Özyılmaz, "Türk Hava Kurumu olarak 101 yıllık havacılık birikimimizi geleceğin kuşaklarına aktarmak, havacılığı toplumun her kesimine sevdirmek ve özellikle gençlerimizin gökyüzüne olan ilgisini artırmak bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

HAVACILIK TUTUKUNU HERKESİ BEKLİYORUZ

Festivalin havacılığın farklı branşlarını yakından görmek için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Özyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"12-13 Eylül tarihlerinde Selçuk'ta düzenlenecek Havacılık Festivali de bu anlayışın güzel bir örneği olacak. Serbest paraşütten yamaç paraşütüne, model uçaklardan akrobasi uçuşlarına kadar havacılığın farklı branşlarını bir arada görme fırsatı bulacağız. THK Aydın Şubesi olarak biz de festivalde yerimizi alacağız. Aydın'daki tüm havacılık tutkunlarını, gençlerimizi, çocuklarımızı ve ailelerimizi bu güzel etkinliğe davet ediyoruz. Gökyüzüne bakmak başka, gökyüzünün heyecanını yakından yaşamak başka. Havacılığa ilgi duyan herkesi Selçuk'taki festivalimize bekliyoruz. Gelin, Türk Hava Kurumu'nun 101 yıllık havacılık mirasını hep birlikte yaşayalım ve bu heyecanı gelecek nesillere taşıyalım."

FESTİVAL VE ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ

Her yaştan ziyaretçiye açık olacak THK Havacılık Festivali'nin girişleri ücretsiz olacak. İki gün boyunca havacılığın farklı branşlarının tanıtılacağı etkinlikte ziyaretçiler hem gösterileri izleyebilecek hem de sportif havacılık faaliyetlerini yakından tanıma imkânı bulacak. THK Aydın Şubesi'nin de katılım sağlayacağı festival, Aydın'daki havacılık meraklıları için İzmir Selçuk'ta gökyüzüyle buluşmak adına önemli bir fırsat olacak.