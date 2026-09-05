Tarım lisesinde öğrendiğini köyünde uyguladı! 16 yaşında kendi parasını kazandı

"Okulumuzda yetiştirdiğimiz fidelerden köyümüze getirdim, burada toprağımıza ektik ve mahsulünü aldık. Bu sayede üreticiliğin ne demek olduğunu anladım. Ailemin ekonomisine bu şekilde katkı sağladım, onlara maddi destek oldum. Babama maddi olarak destek olmaya çalıştım. Onun yükünü hafifletmek istedim. Hedeflerim arasında veteriner hekimliği var. Veteriner hekim olup bir klinik açarak tüm halka hizmet vermek istiyorum. Tüm sınıf ve okul arkadaşlarıma tavsiyem, onlar da kendi köylerine veya akrabalarının köylerine gidip bizim okulda öğrendiğimiz bilgileri uygulamalı olarak yapsınlar. Ben bu yaz okulda öğrendiğim bilgileri köyümüzde uygulamalı olarak yaptım. Bunları uygulamalı olarak yapınca insanda daha kalıcı oluyor." Okulda gördüğü bilgileri babasının tecrübesiyle birleştirerek daha iyi öğrendiğini vurgulayan Çinar, "Yaz boyunca sabahları erken kalktım çünkü kuzu sıcağı sevmeyen bir hayvan. Hep serinde otlar. Serini ve suyu sever. Hayvanlarımı serinde otlatıp sıcakta da içeri getirip yatırdım. Benim tatilim üretim yaparak, öğrenerek, uygulayarak geçti. Okulumuzda bilgileri yazılı öğrendiğimiz için biraz basit gelebiliyor fakat bu bilgileri köyümüzde, bağımızda, bahçemizde uygulamalı olarak yapınca orada öğrendiğimiz kadar kolay olmadığını görüyoruz." diye konuştu.