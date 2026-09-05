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Tarım lisesinde öğrendiğini köyünde uyguladı! 16 yaşında kendi parasını kazandı

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Tarım lisesinde öğrendiğini köyünde uyguladı! 16 yaşında kendi parasını kazandı

Erzincan’da tarım lisesinde eğitim gören 16 yaşındaki Anıl Çinar, okulda öğrendiği bilgileri yaz tatilinde köyünde uyguladı. Kuzu yetiştiriciliğinden elde ettiği gelirle eğitim masraflarını karşılayacağını söyledi.

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Foto - Tarım lisesinde öğrendiğini köyünde uyguladı! 16 yaşında kendi parasını kazandı

Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Alanı öğrencisi Anıl Çinar, yaz tatilini üretim yaparak geçirdi.

#2
Foto - Tarım lisesinde öğrendiğini köyünde uyguladı! 16 yaşında kendi parasını kazandı

Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde yaşayan 16 yaşındaki Çinar, yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yapan babası Sedat Çinar'ın tecrübelerinden de yararlanarak okulda öğrendiği teorik bilgileri uygulama fırsatı buldu. Ailesine ait büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bakım ve beslenmesiyle ilgilenen Çinar, bu yıl aldığı kuzuları yetiştirirken hayvan sağlığı ve yetiştiriciliğine ilişkin bilgilerini sahada pekiştirdi. Okulda yetiştirilen fideleri de köyde toprağa dikerek yetiştirme ve hasat süreçlerini deneyimleyen Çinar, yaz tatilini hem ailesine destek olarak hem de mesleki bilgisini uygulamaya dönüştürerek geçirdi. Kuzu yetiştiriciliğinden elde ettiği gelirle üniversite sınavına hazırlık için gideceği kursun masraflarını karşılamayı planlayan Çinar, ailesinin ekonomisine de katkı sağladı.

#3
Foto - Tarım lisesinde öğrendiğini köyünde uyguladı! 16 yaşında kendi parasını kazandı

Anıl Çinar, ilk ve ortaöğrenimini köyde tamamladıktan sonra tarım lisesine yerleştiğini söyledi. Ailesine destek olmak için bu sene kuzu aldığını, bu kuzuların bakım ve beslemesiyle ilgilendiğini anlatan Çinar, şöyle konuştu:

#4
Foto - Tarım lisesinde öğrendiğini köyünde uyguladı! 16 yaşında kendi parasını kazandı

"Okulumuzda yetiştirdiğimiz fidelerden köyümüze getirdim, burada toprağımıza ektik ve mahsulünü aldık. Bu sayede üreticiliğin ne demek olduğunu anladım. Ailemin ekonomisine bu şekilde katkı sağladım, onlara maddi destek oldum. Babama maddi olarak destek olmaya çalıştım. Onun yükünü hafifletmek istedim. Hedeflerim arasında veteriner hekimliği var. Veteriner hekim olup bir klinik açarak tüm halka hizmet vermek istiyorum. Tüm sınıf ve okul arkadaşlarıma tavsiyem, onlar da kendi köylerine veya akrabalarının köylerine gidip bizim okulda öğrendiğimiz bilgileri uygulamalı olarak yapsınlar. Ben bu yaz okulda öğrendiğim bilgileri köyümüzde uygulamalı olarak yaptım. Bunları uygulamalı olarak yapınca insanda daha kalıcı oluyor." Okulda gördüğü bilgileri babasının tecrübesiyle birleştirerek daha iyi öğrendiğini vurgulayan Çinar, "Yaz boyunca sabahları erken kalktım çünkü kuzu sıcağı sevmeyen bir hayvan. Hep serinde otlar. Serini ve suyu sever. Hayvanlarımı serinde otlatıp sıcakta da içeri getirip yatırdım. Benim tatilim üretim yaparak, öğrenerek, uygulayarak geçti. Okulumuzda bilgileri yazılı öğrendiğimiz için biraz basit gelebiliyor fakat bu bilgileri köyümüzde, bağımızda, bahçemizde uygulamalı olarak yapınca orada öğrendiğimiz kadar kolay olmadığını görüyoruz." diye konuştu.

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Foto - Tarım lisesinde öğrendiğini köyünde uyguladı! 16 yaşında kendi parasını kazandı

Baba Sedat Çinar ise oğlunun okulda öğrendiği bilgilerle kendisine yardımcı olduğunu anlattı. Oğlunun veteriner hekim olmasını isteğidini kaydeden Çinar, "Hem bize yardımcı oldu hem de kendi dershaneye gideceğim dedi, dershane parasını çıkarttı. Ben maddi ve manevi olarak oğlumun arkasındayım, her türlü desteği ona vereceğim. O da başaracak." dedi.

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Foto - Tarım lisesinde öğrendiğini köyünde uyguladı! 16 yaşında kendi parasını kazandı

Çinar, oğluna inancının tam olduğunu vurgulayarak, "Tüm yaz boyunca birlikteydik. Bana her türlü konuda yardımcı oldu. Yaşıtları gidip başka yerlerde tatil yaptı ama o bütün bildiklerini gelip bizimle paylaştı, bize yardımcı oldu. Onunla gurur duyuyorum. Okuduğu okuldan da biz memnunuz, güzel eğitim alıyor." ifadelerini kullandı.

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