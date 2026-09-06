  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bitki uzmanları formülü açıkladı: Saksı dibine yarım bardak dökün: Etkisi müthiş! Kilosu 5 bin ile 10 bin lira arasında Şırnak yaylalarında yapılıyor yüzde yüz organik Filo Jet faciasında şok bilirkişi raporu: Tam bir denetimsizlik ve ihmal zinciri 30 Haziran 2027'de bitiyor... Mert Müldür Fenerbahçe'den bedava ayrılacak gibi duruyor 33 yaşındaki Lukaku ne alaka? Fenerbahçe'de Vlahovic tepkisi: Neden almadınız! Elleriyle güneşin altına diziyorlar: Kilosu 300 liradan satılıyor! Tarım Kredi’den 658 bin üreticiye destek 3 kez üst üste hedef alındı Dron saldırısına uğrayan gemi Trabzon’a geldi. Mısır ve Pakistan iki ülkeyi masaya davet etti Yeniden mutabakat çağrısı Batı Yaka’da eğitim zulümle başladı Öğretmen beklenirken Siyonistler geldi
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
‘Zarar ediyor’ iddialarına yanıt! Tarım Kredi 18 milyar lira kar açıkladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

‘Zarar ediyor’ iddialarına yanıt! Tarım Kredi 18 milyar lira kar açıkladı

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Tarım Kredi grubun totaline baktığımız zaman 2025 yılını 18 milyar lira karla kapatmıştır." açıklamasını yaptı.

2
#1
Foto - ‘Zarar ediyor’ iddialarına yanıt! Tarım Kredi 18 milyar lira kar açıkladı

Artvin'in Borçka ilçesine gelen Aydın, Taraklı köyündeki bir işletmede gazetecilere Tarım Kredi Kooperatiflerinin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye'nin önemli tarımsal kuruluşlarından biri olduğunu belirten Aydın, "Tarım Kredi'nin 24 bin çalışanı, 52 fabrikası ve 19 şirketi var. 10 milyon ton ticaret hacmini yönetiyor. Cirosu da 350 milyar liraya ulaşmıştır." diye konuştu. Aydın, Tarım Kredi'nin çiftçilere yem, gübre, bitki koruma ürünleri ve mazot gibi tarımsal girdileri temin ettiğini söyledi.

#2
Foto - ‘Zarar ediyor’ iddialarına yanıt! Tarım Kredi 18 milyar lira kar açıkladı

Tarım Kredi'nin son beş yıldır perakende sektöründe de faaliyet gösterdiğini aktaran Aydın, "Market şirketimizle yaklaşık 4 bin 500 satış noktasında nihai tüketicilere de hizmet veriyoruz. Bizim 900 bin üyemiz var. Bu yönüyle Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşuyuz." dedi. Aydın, 2026'da bugüne kadar 658 bin üreticinin Tarım Kredi'den girdi kullandığını dile getirerek, üreticilere vadeli satış yaptıklarını kaydetti. Bu yıl yağışların iyi olması dolayısıyla bereketli bir sezon yaşandığını vurgulayan Aydın, ürünlerin bir bölümünü satın alarak kendi sanayi şirketlerinde değerlendirdiklerini ve tüketiciye ulaştırdıklarını belirtti.

#3
Foto - ‘Zarar ediyor’ iddialarına yanıt! Tarım Kredi 18 milyar lira kar açıkladı

"Artvin balının markalaşması konusunda destek vermeye hazırız" Aydın, Artvin'in çay, fındık ve bal üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, Artvin balının markalaşması ve tanıtılması konusunda Tarım Kredi olarak destek vermeye hazır olduklarını kaydetti. Bunun kurumsal yapıda olmasının önemli olduğuna işaret eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Marketlerimizde onlara yer vereceğiz ama bunun kurumsal bir yapıda olması lazım. Yani bir defa rafa koyduğumuz zaman devamının gelmesi gerekiyor. Artvin balının tanıtımı hususunda buralı birisi olarak Tarım Kredi'nin en üst düzey yöneticisi olarak elimden gelen katkıyı vereceğim."

#4
Foto - ‘Zarar ediyor’ iddialarına yanıt! Tarım Kredi 18 milyar lira kar açıkladı

Aydın, bir gazetecinin Tarım Kredi Kooperatiflerinin zarar ettiği yönündeki iddiaların doğru olup olmadığını sorması üzerine de kurumun mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tarım Kredi'nin mali açıdan iyi yönetildiğini belirten Aydın, şunları kaydetti: "Tarım Kredi'nin şu anda bugün itibarıyla 19 şirketi var. Bu 19 şirketin 52 fabrikası var. Grubun 350 milyar cirosu var. Tarım Kredi'nin faaliyet zararı eden hiçbir şirketi yoktur. KOOP market şirketimiz de buna dahil. Peki bilançosal olarak zararımız var mı? Var. Yatırım döneminde olan şirketler. Gayet normaldir. Bizim baktığımız nokta faaliyet karıdır. Tarım Kredi grubun totaline baktığımız zaman 2025 yılını 18 milyar lira karla kapatmıştır. Tarım Kredi öz kaynaklarını 2022 ve 2025 yılları arasında yüzde 350 artırarak 21 milyar liradan 94 milyar liraya getirmiştir."

#5
Foto - ‘Zarar ediyor’ iddialarına yanıt! Tarım Kredi 18 milyar lira kar açıkladı

Aydın, Tarım Kredi marketlerinde satılan ürünlerin tamamının Türkiye'de üretildiğini, ürünlerin üreticiden uygun fiyatlarla alınıp tüketiciye ekonomik fiyatlarla sunulduğunu aktardı. Ürünlerin fiyat karşılaştırmasının içerik ve özellikleri dikkate alınarak yapılması gerektiğini vurgulayan Aydın, Tarım Kredi marketlerindeki müşteri sayısı ve mağaza cirolarının da fiyat ve kalite açısından avantajlarını teyit ettiğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hsn

Zarar etmesi mümkün değil fiyatları bazı ürünlerde 3 harflerden pahalı

Şuayip

Yarısını kazansında fiatları aşağıya çeksinler
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Uçağı Ekrem’e tahsis ettiler, arsayı devletten kaptılar.. Koç’a Eskişehir’de dev arazi tahsisi
Gündem

Uçağı Ekrem’e tahsis ettiler, arsayı devletten kaptılar.. Koç’a Eskişehir’de dev arazi tahsisi

Gezi eylemleri sırasında Divan Oteli’nde yaşananlar ve yolsuzluk ile örgüt suçlamaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı ö..
CHP'liler CİMER'e şikayet etti: Aydın Doğan'a soruşturma
Gündem

CHP'liler CİMER'e şikayet etti: Aydın Doğan'a soruşturma

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, SİT alanındaki binaları 'Ali Cengiz oyunuyla' yıkıp otel inşa eden bu durumu sanki eski binalara güçlendirme..
Sonuna kadar boykot! Ünlü marka reklam filminde katil İsrail askerini oynattı
Dünya

Sonuna kadar boykot! Ünlü marka reklam filminde katil İsrail askerini oynattı

İşgalci siyonistlerin Gazze’deki soykırımı devam ederken, Gazze’yi işgal etmeye çalışırken yaralanan eski bir israil askerini mağdurmuş gibi..
ABD'den Türkiye'deki bankaya İran yaptırımı! Golden Global kara listeye alındı
Ekonomi

ABD'den Türkiye'deki bankaya İran yaptırımı! Golden Global kara listeye alındı

Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını genişletti. ABD Hazine Bakanlığı, İstanbul merkezli Golden Global Yatırım Bankası..
Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu ölü bulundu!
Gündem

Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu ölü bulundu!

Seksenler dizisinde "Ergün Plak" karakterini oynayan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, evinde ölü bulundu.
12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Dünya

12 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23