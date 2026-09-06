‘Zarar ediyor’ iddialarına yanıt! Tarım Kredi 18 milyar lira kar açıkladı

Aydın, bir gazetecinin Tarım Kredi Kooperatiflerinin zarar ettiği yönündeki iddiaların doğru olup olmadığını sorması üzerine de kurumun mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tarım Kredi'nin mali açıdan iyi yönetildiğini belirten Aydın, şunları kaydetti: "Tarım Kredi'nin şu anda bugün itibarıyla 19 şirketi var. Bu 19 şirketin 52 fabrikası var. Grubun 350 milyar cirosu var. Tarım Kredi'nin faaliyet zararı eden hiçbir şirketi yoktur. KOOP market şirketimiz de buna dahil. Peki bilançosal olarak zararımız var mı? Var. Yatırım döneminde olan şirketler. Gayet normaldir. Bizim baktığımız nokta faaliyet karıdır. Tarım Kredi grubun totaline baktığımız zaman 2025 yılını 18 milyar lira karla kapatmıştır. Tarım Kredi öz kaynaklarını 2022 ve 2025 yılları arasında yüzde 350 artırarak 21 milyar liradan 94 milyar liraya getirmiştir."